«До 25 экзабайт на 2 дюймах‎». Технология выращивания чистых алмазных пластин сулит прорыв в квантовых вычислениях

Японская фирма Adamant Namiki Precision Jewelry Co, которая занималась ювелирной промышленностью, разработала способ массового производства алмазных пластин на 2 дюйма. Такие пластины имеют высокую чистоту, что позволяет использовать их в квантовых вычислениях. Одна такая пластина может хранить до 25 экзабайт, что эквивалентно миллиарду дисков Blu-Ray.

Компания создавала технологию совместно с Университетом Сага (Япония). Пластины, которые производились ранее и имели необходимую чистоту для квантовых вычислений, были ограничены в размерах. До этой разработки удавалось выращивать алмазные пластины размером не более 4 мм. А попытки вырастить 2-дюймовые пластины были слишком загрязнены примесью азота, что не позволяло использовать их в компьютерной индустрии.

Новая технология основана на выращивании алмазов на сапфировой подложке, которую покрывают пленкой из иридия. Затем используется принцип «ступенчатого роста», а не засев алмазных микроигл, как это было ранее. Такой ступенчатый рост позволяет создавать алмаз при очень высоких температурах и давлениях, что позволяет избежать трещин при охлаждении. Новый метод выращивания пластин не дает поглощать азот, и его в алмазах менее 3 миллиардных долей процента.

Коммерческое производство пластин планируют начать уже в 2023 году. Компания уже работает над созданием 4-дюймовых пластин.