Дослідження: Кожний шостий український ІТ-спеціаліст має менше двох років досвіду роботи





Кожний шостий спеціаліст на українському ІТ-ринку має менше ніж 2 роки досвіду роботи. Серед найбільш затребуваних напрямів для початку кар’єри у сфері технологій – С/С++, C/Embedded та Linux Kernel, а також QA. Компанії допомагають новачкам потрапити в індустрію завдяки курсам, університетським програмам й стажуванню, після яких половина молодих фахівців приєднується до розробки реальних проєктів. Про це йдеться у дослідженні ринку початківців в ІТ, проведеному компанією GlobalLogic.

Найбільше на ІТ-ринку спеціалістів із досвідом 5+ років. Так, 70% технічних вакансій передбачають рівень middle (від 2 років досвіду) та senior (від 5 років досвіду). Останні три роки попит на фахівців із комерційним досвідом до двох років у середньому сталий – на рівні 15-17%.

Компаніям цікаво залучати спеціалістів без досвіду, щоб ростити їх самостійно. За даними внутрішнього дослідження GlobalLogic, 14% інженерів, які стали частиною компанії за останні півроку, в ІТ не більше двох років. 25% новачків не мають комерційного досвіду. Загалом у 2020 році до ІТ-проєктів компанії долучилися 4500 фахівців-початківців. При цьому більш ніж половина з них виконують задачі віддалено.

“Навчальні тренінги ІТ-компаній, як-то GL BaseCamp, дають спеціалісту-початківцю без комерційного досвіду, проте з хорошою теоретичною базою, можливість доповнити її практичними навичками, отримати поради менторів й обмінятись досвідом з колегами. Кожного потоку GL BaseCamp ми випускаємо від 30 до 70 спеціалістів. Найбільшою популярністю серед молодих інженерів користуються Linux Kernel, С/С++, C/Embedded, Recruitment та QA Manual. На одне місце на кожному з курсів претендує від 4-ох до 8-ми аплікантів,” – розповів Євген Сакало, координатор університетських програм GlobalLogic в Україні.

Згідно з опитуваннями компанії, 80% молодих ІТ-фахівців потребують більше практики та менторства. Щоб працювати з реальними проєктами, а не лише закріплювати теоретичну базу, вони обирають навчальні тренінги від ІТ-компаній.

За внутрішніми даними GlobalLogic, у 2021 році половина випускників GL BaseCamp, спільних з університетами R&D-проєктів, підготовчих курсів та програм приєднались до інжинірингових команд. Усього з навчальних тренінгів, кемпів та курсів за минулий рік у компанію прийшли 1200 спеціалістів, а за всі роки існування програми GlobalLogic Education – понад 4000.

Джерело: GlobalLogic