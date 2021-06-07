Дослідження: За останні 6 років кількість читачів друкованих ЗМІ в Україні зменшилась на 74% (а тих, хто читають новини у соцмережах — збільшилась на 20%)





З 2015 року українці стали на 74% менше читати друковані ЗМІ — якщо 6 років тому понад третина населення країни дізнавалися новини з газет та журналів, то у 2021 читачі таких видань складають лише 8%. Про це говорить дослідження GlobalLogic до «Дня журналіста» на основі відкритих даних.

При цьому за 6 років стало на 20% більше людей, які читають новини у соцмережах. У 2020 вони стали основним джерелом інформації для понад 60% українців. Онлайн-медіа читає близько половини українців, що говорить про те, що ринок медіа переходить в онлайн та цифровізується.

“З кожним роком українці все більше надають перевагу соціальним мережам та онлайн-медіа, ніж друкованим виданням чи радіо. Тому цифровізація стає викликом для всіх редакцій як в Україні, так і глобально. Наприклад, з 2015 року інженери GlobalLogic співпрацюють з The Economist для створення нових цифрових продуктів та послуг. Адже з кожним роком даних та новин стає більше, тому зростають вимоги до їхнього використання, перевірки та подачі”, — коментує Денис Балацко, Senior Vice President of Engineering, GlobalLogic.

У 2020 українці менше цікавилися новинами у порівнянні з доковідним 2019 роком. Популярність усіх джерел інформації знизилася у середньому на 25%. Так, інтернет-медіа читали у 2019 майже 60% українців, а у 2020 — менше 50%. Це пов’язано зі збільшенням негативних новин та дезінформації, що також збільшує попит на рішення для перевірки даних та нові медіа-продукти.

Джерело: GlobalLogic