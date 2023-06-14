EcoFlow представила солнечные батареи PowerStream и PowerOcean для балкона или террасы

Солнечные батареи PowerStream и PowerOcean от EcoFlow легко закрепить на бортике балкона, установить на террасу или любую другую ровную площадку. Комплект PowerStream позволяет легко подключить солнечные батареи к домашней электросети с помощью розетки, с использованием уже имеющейся батареи EcoFlow или без неё.

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EcoFlow называет PowerStream первой в мире балконной солнечной системой с портативной батареей. Это комплект начального уровня, который можно просто подключить и незамедлительно начать им пользоваться – не важно, снимаете ли вы жильё или живете в доме без подходящей для обычных солнечніхбатарей крыши.

Мощность солнечных элементов PowerStream – до 800 Вт. Они крепятся к вертикальной поверхности, такой как бортик балкона или просто ставятся на пол, всё необходимое есть в комплекте. Плоский кабель, позволяющий провести его через окно без сверления отверстий, подключается к инвертору, соединенному с розеткой обычной вилкой. Излишки энергии можно собирать в батарее EcoFlow, но система работает и без нее. Инвертор также пригоден для использования с другими солнечными элементами бренда.

PowerOcean – стационарная система, требующая монтажа. В отличие от PowerStream, она автоматически включает резервное питание в случае проблем с электросетью. Система напоминает Tesla Powerwall. Она совместима с батареей LFP на 5 кВтч или комплектом до 9 штук с общей емкостью 45 кВтч. Это позволяет обеспечить питание среднего частного дома в течение нескольких дней.

Гибридный инвертор PowerOcean мощностью до 10 кВт подойдет для питания практически любого однофазного или трехфазного оборудования, включая электрические плиты и водяные насосы. В EcoFlow говорят, что автоматическое переключение при сбоях в сети происходит настолько быстро, что пользователи вряд ли заметят отключение

Система защищена от внешних воздействий по стандарту IP65. Автоматический подогрев позволит эксплуатировать батареи даже при отрицательных температурах. Установить солнечную батарею можно не только на балкон, но и на вертикальную стену. Несмотря на монтаж, EcoFlow обещает, что установка системы займет примерно 10 минут.

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PowerStream изначально ориентирован на жителей Европы и стоит €369 за комплект из инвертора и пары умных розеток с поддержкой Matter. Цена поднимается до €1011 за +две панели по 400 В и до €2661 за батарею на 2 кВтч. Цены на EcoFlow PowerOcean сильно разнятся в зависимости от корпуса и комплекта, компания не публикует их. Устройства уже доступні в европейских странах.

Источник: The Verge