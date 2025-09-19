EcoFlow запускает компактные зарядные станции Trail 200 DC и 300 DC в Европе

EcoFlow объявила о выходе в Европе новой линейки портативных зарядных станций серии Trail. Модели Trail 200 DC, Trail 300 DC и Trail Plus 300 DC уже доступны в США, а с 22 сентября стартуют в продаже в европейских странах.

Самая доступная модель Trail 200 DC оборудована LFP аккумулятором емкостью 192 Вт-ч и обеспечивает мощность до 220 Вт. Для подключения предусмотрены один порт USB-C с поддержкой 140 Вт, один USB-C на 100 Вт и два USB-A на 12 Вт. USB-C работают на вход и на выход. Устройство отличается ультракомпактными размерами и весом всего 1,8 кг, а для удобной транспортировки оснащено тканевой ручкой.

Модель Trail 300 DC получила увеличенный LFP аккумулятор емкостью 288 Вт-ч и более высокую выходную мощность — до 300 Вт. К набору портов добавили автомобильный выход 120 Вт, что расширяет сценарии использования. Еще одно изменение, порт USB-C на 100 Вт заменила на более мощный — 140 Вт. Вес этой версии составляет 2,6 кг, а тканевая ручка осталась такой же, как и в Trail 200 DC.

Флагман серии — Trail Plus 300 DC. Он имеет такой же аккумулятор емкостью 288 Вт-ч, но выполнен по технологии NCM, благодаря чему устройство получилось легче — вес составляет 2,3 кг. Мощность остается на уровне 300 Вт, однако есть и отличия. Так, инженеры добавили третий порт USB-C с поддержкой 140 Вт и съемный кабель на 140 Вт, который одновременно выполняет роль ручки для переноски. Станция также поддерживает Wi-Fi и Bluetooth, что позволяет управлять ею дистанционно через приложение EcoFlow.

Потенциальным покупателям предлагают подписаться на рассылку бренда, чтобы получить шанс выиграть Trail 200 DC и получить оповещение о старте продаж. Цены в Европе компания пока не раскрывает. Однако американские цены дают ориентир:

Trail 200 DC — $199,99 (около €170),

Trail 300 DC — $249,99 (около €212),

Trail Plus 300 DC — $299,99 (около €255).

Ранее EcoFlow показала зарядную станцию Delta 3 Plus, а затем выпустила магнитный павербанк на 10 000 мАч.

Источник: notebookcheck