Электромагнитное оружие и дроны-перехватчики — организаторы оборонного хакатона IDI Camp назвали главные темы разработок

В конце сентября (23-25) в Киеве состоится оборонный хакатон IDI Camp — мероприятие организованное в партнерстве с Укроборонпромом и Минцифрой для разработки ПО и технологий, призванных помочь ВСУ ускорить победу. Организаторы рассказали, что уже более 150 участников согласились представить свои идеи и разработки, а также назвали главные темы мероприятия. Среди них — электромагнитное оружие и дроны-перехватчики.

Ключевые темы разработок оборонного хакатона IDI Camp

электромагнитное оружие;

дроны-перехватчики;

разминирование территорий;

системы психологического воздействия;

защита БПЛА от средств РЕБ.

Организаторы отмечают, что не будут ограничивать участников только этими темами — они могут презентовать свои собственные идеи, разработки и изобретения. Главное условие — чтобы они были полезны Вооруженным силам Украины или помогали устранить последствия войны.

Регистрация будет продолжаться до 16 сентября включительно — подать заявку можно на официальном сайте IDI Camp. К участию в хакатоне приглашают в первую очередь программистов, работающих на Python, Java, R, C++, Tensorflow или занимающихся Embedded-разработкой, операторов беспилотников, радиоинженеров и инженеров-конструкторов. В то же время мастерам-самоучкам, которые могут быть полезны при создании прорывных технологических решений, также обещают найти место на хакатоне.

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Участники хакатона IDI Camp будут соревноваться за призовой фонд в $20 тыс. Кроме того, лучшие разработки могут получить инвестиции от партнеров. Мероприятие состоится в период с 23 по 25 сентября в Киеве — точные места и время, по соображениям безопасности, будут известны только участникам IDI Camp.

Организаторы хакатона –— Евгений Горошко (визионер и операционный руководитель хакатона), Дмитрий Ковальчук (владелец компаний Alterra Group и Blaize), Анатолий Маслов (основатель и СЕО ElifTech). Также среди партнеров стоит отметить Ukrainian Startup Fund, Sigma Software и благотворительный проект Паляница.

В августе прошел первый международный хакатон по созданию технологий для дронов, организованный Минцифрой совместно с «Укроборонпром» — в нем приняли участие 150 инженеров-конструкторов, радиоинженеров, операторов беспилотников и программистов. В то же время глава Минцифры Михаил Федоров в итоговом отчете намекал на выпуск дронов в промышленных масштабах в Украине.