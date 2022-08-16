Мінцифри спільно з «Укроборонпром» організовує перший міжнародний хакатон зі створення технологій для дронів — заявки прийматимуть до 23 серпня

Поточна стадія російсько-української війни стала яскравим свідченням того, наскільки значну роль відіграють безпілотники, які використовуються, серед іншого, для корегування вогню артилерії. Не потрібно бути генієм військової справи чи великим експертом, щоб спрогнозувати подальше зростання впливу сучасних технологій та БПЛА у майбутніх війнах, і в Україні це розуміють краще, ніж деінде. Українські високопосадовці неодноразово повторювали, що розвиток напрямку military-tech — пріоритет на найближчі роки, і ось зараз стартує перший міжнародний Drone Hackathon.

Організовує Drone Hackathon Мінцифри разом з Українським фондом стартапів, Генеральним штабом ЗСУ, ДК «Укроборонпром» та IDI Camp. Головна ціль — напрацювання нових рішень у сфері військової техніки для виробництва дронів.

Участь у конкурсі можуть взяти інженери-конструктори, радіоінженери, оператори безпілотників та програмісти, які знаються на Python, Java, R, C++, Tensorflow або ж займаються Embedded-розробкою. До участі в конкурсі запрошуються як індивідуальні кандидати, так і команди.

Drone Hackathon проходитиме у два етапи: перший — дистанційна робота над челенджами, які команди отримають після реєстрації, а другий відбудеться у Києві в очному форматі із 26 по 29 серпня, де учасники доопрацюють спільні рішення та представлять їх журі.

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Реєстрація учасників доступна за цим посиланням. Заявки прийматимуть до 23 серпня. На учасників події очікує ексклюзивний мерч «Армія дронів», а на переможці хакатону — грошова винагорода. Подробиць щодо призового фонду конкурсу наразі немає.

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«Армія дронів» — спільний проєкт Міністерства цифрової трансформації, Генштабу ЗСУ та платформи UNITED24. Метою ініціативи є збір коштів, щоб забезпечити дронами українських військових. Пріоритет проєкту — 200 професійних безпілотних авіаційних комплексів тактичного рівня для повітряної розвідки. Станом на початок серпня повідомлялося про 750 мільйонів гривень, які пожертвували небайдужі благодійники.