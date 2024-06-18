Электрический Mercedes-Benz EQS 2024 года получил большую батарею на 118 кВт-ч и увеличенный запас хода

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Mercedes-Benz обновила свой электрический внедорожник EQS модельного ряда 2024 года, оснастив его батареей большей емкости, что также позволило увеличить запас хода от одного заряда аккумулятора.

Версия Mercedes-Benz EQS 2023 года имела аккумуляторный блок емкостью 108,4 кВт-ч. Обновленная модель получила аккумулятор емкостью 118 кВт-ч. Теперь заднеприводная версия EQS 450+ демонстрирует запас хода по оценке EPA в 546 км. Для полноприводных версий 450 4Matic и 580 4Matic заявлен запас хода 531 км. Роскошная версия Mercedes-Maybach EQS 680 4Matic способна проехать 517 км. Что интересно, модель 450+ получила меньший прирост запаса хода из-за перехода с 20-дюймовых колес на 21-дюймовые.

В то же время стоит отметить, что потребление энергии несколько возросло во всех версиях. Внедорожник Mercedes-Benz EQS 450+ имеет эффективность 4,18 км/кВт-ч, а полноприводные модели — 4,02 км/кВт-ч. Для версии Mercedes-Maybach EQS 680 4Matic этот показатель составляет 3,86 км/кВт-ч.

Начальная рекомендованная розничная цена Mercedes-Benz EQS 2024 года осталась неизменной и составляет $104400 для базовой версии и $107400 для полноприводной версии. Версия EQS 580 4Matic подорожала на $1400 и теперь составляет $127350. На данный момент отсутствуют сведения о цене обновленной версии Mercedes-Maybach EQS 680 4Matic, так как на сайте фигурирует конфигурация с предыдущей батареей и ценовой $179900.

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Источник: arenaev

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