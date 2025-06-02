Этот материал буквально живой — альтернатива пластику из грибов

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Исследователи из швейцарской компании Empa создали похожий на пластик материал из мицелия грибов, который остается живым, биоразлагаем и даже съедобен.

Исследователи переработали волокна мицелия гриба расщепки обыкновенной (Schizophyllum commune) в жидкую смесь, не убив при этом споры и не нарушив их биологические функции. Полученный жидкий материал имеет название живых волокнистых дисперсий. Ему можно придавать большое количество форм.

Переработанный мицелий также использует все вспомогательные вещества, которые вырабатываются грибами, тогда как другие биоматериалы могут просто использовать основные клетки грибов. В процессе развития соответствующего гриба с раздельными жабрами исследователи стимулировали рост двух видов молекул — полисахарида шизофиллана и гидрофобина. Эти молекулы играют ключевую роль в придании материалу его привлекательных свойств.

По словам исследователей, материал можно использовать для создания тонких пленок с чрезвычайно высокой прочностью на разрыв. По мнению исследователей, из такого материала можно изготавливать мешки для компоста, которые будут разлагаться естественным образом, а также в сверхтонких биоразлагаемых батареях.

Этот материал также неплохо продемонстрировал себя в качестве эмульгатора. Эмульгаторы важны в производстве продуктов питания и косметики, их можно найти везде, от мороженого до шампуня. Он также абсолютно не токсичен и его можно есть.

Биоматериалы на основе грибов могли бы стать альтернативой пластику и создавать одежду, способную восстанавливаться. Материалы, сочетающие в себе натуральное и синтетическое, имеют массу преимуществ. Исследователи надеются со временем найти все больше практических применений.

Здесь также есть потенциал для множества будущих исследований, поскольку команда считает, что подход, используемый здесь, можно модифицировать для производства материалов с другими специфическими свойствами, например, для производства материалов по запросу.

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Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Materials

Источник: ScienceAlert

Раздел Технологии выходит при поддержке

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