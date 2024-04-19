Еврейская организация защитила Свастику — так зовут женщину, которую в Uber не обслуживали из-за имени

Молодая мать из Сиднея, Австралия, боролась с Uber — ей запретили пользоваться услугами из-за имени. Первое имя Свастики Чандры на санскрите означает удачу и процветание и составляет значительную часть ее индуистской личности. Но Uber оно показалось настолько оскорбительным, что женщине отменили регистрацию на платформе за нарушение условий.

35-летняя женщина выросла на Фиджи. Там имя никого не удивляло.

«Это очень распространенное имя. Я лично знаю четырех или пяти других девушек с таким же именем. В школе у нас было еще две или три девочки с таким же именем. Это означает удачу. Это означает хорошие вещи для меня» — рассказывает Свастика.

Свастика Чандра без проблем использовала свое имя в свидетельстве о рождении, свидетельстве об австралийском гражданстве, медицинской карте и водительских правах. Но в октябре прошлого года Uber заблокировал ее учетную запись, утверждая, что ее имя нарушает условия использования.

«Однажды я заказывала еду, перешла к этапу оплаты, и появилось всплывающее окно: «Ваше имя является нарушением, вам нужно изменить имя в приложении», — объяснила она.

Одновременно с началом войны Израиля и ХАМАС Uber ввел новые правила в отношении слов, которые могут быть оскорбительными, «свастика» среди них. Свастика Чандра глубоко понимает двойное значение своего имени, но говорит, что общество должно знать происхождение этого слова.

«Они не знают, что индусы использовали его тысячи лет до того, как Гитлер использовал его неправильно. Я считаю, что нужно иметь немного образования. Я очень горжусь своим именем. Я верю в хорошее, что приходит с ним, и я не изменю его ни для кого», — говорит Свастика.

Пять месяцев назад компания Uber отказалась от претензий, принесла извинения и сделала для женщины исключение, чтобы она могла присоединиться к платформе. Но для этого понадобилось вмешательство главного индуистского органа Австралии, Совета индуистов, а также поддержка еврейской общины и генерального прокурора Нового Уэльса.

Организация «Еврейский совет депутатов» (The Jewish Board of Deputies) также поддержала борьбу Чандры: «Есть разница между невинным использованием госпожой Чандрой ее имени и использованием зловещего символа».

Индуистское сообщество наградило Чандру за ее борьбу против глобальной корпорации в этом деле.

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Источник: Nine.Com.au