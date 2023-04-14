Европа запустила зонд JUICE — он будет искать жизнь в подледных океанах спутников Юпитера

Европейское космическое агентство осуществило запуск ракеты Ariane 5 с космодрома Куру, Французская Гвиана. Тем самым был дан старт миссии по исследованию спутников Юпитера.

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Ракета вывела в космос 6-тонный космический аппарат Jupiter Ice Moons Explorer (JUICE). Это крупнейшая миссия ЕКА по изучению дальнего космоса. Космический корабль был построен компанией Airbus Defense & Space и обошёлся в €1,5 млрд.

Идея миссии JUICE возникла после того, как зонды NASA Galileo и Cassini обнаружили, что некоторые спутники Юпитера и Сатурна покрыты льдом. Вероятно, они также содержат большие подповерхностные океаны, в которых может существовать микробная жизнь.

«Следующим логическим шагом было возвращение на Юпитер с улучшенным оборудованием для детального изучения этих океанов», — сказал Николя Альтобелли, планетолог из Европейского космического агентства, участвовавший в разработке миссии JUICE. «И имея это в виду, мы хотели посмотреть, являются ли они возможными местами обитания для жизни».

Космический корабль JUICE достаточно массивен, и ему потребуется несколько пролётов возле планет, чтобы накопить энергию для достижения системы Юпитера. После своего запуска JUICE трижды пролетит мимо Земли, а также Венеры, прежде чем выйти на орбиту вокруг Юпитера. Это случится только в 2031 году. Затем, с 2031 по 2034 год, он совершит почти три десятка облетов Ганимеда, Европы и Каллисто, подробно исследуя их ледяные поверхности.

JUICE приблизится к некоторым космическим объектам на расстояние 200 км, что позволит лучше их рассмотреть. Корабль оборудован оптической камерой высокого разрешения, спектрометром, магнитометром и другими исследовательскими приборами. Среди научных целей миссии также называют понимание формирования спутников Юпитера, их развития и изменения, которые привели к отличиям друг от друга.

В конце 2034 года, после совершения многих оборотов вокруг Юпитера, JUICE должен выйти на орбиту вокруг Ганимеда, где он останется еще на год. Это будет сложный манёвр по выходу на орбиту спутника другой планеты. Как отмечает Николя Альтобелли, Ганимед — это очень интересный спутник с собственным магнитным полем и, вероятно, внутренним океаном. В ЕКА надеются «провести самый подробный анализ внутренней части луны».