Евросоюз официально запустил цифровой сертификат COVID-19

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1 июля, после нескольких месяцев тестирования, состоялся официальный запуск системы цифровых сертификатов COVID-19 (так называемых «ковидных сертификатов»), представленных в виде QR-кодов. Такой сертификат подтверждает, что человек привился, переболел или получил отрицательный ПЦР-тест. Он выдается бесплатно местным органом исполнительной власти и признается всеми 27 странами-членами ЕС, а также Швейцарией, Исландией, Норвегией и Лихтенштейном.

Документ освобождает от обязательного (для всех остальных) дополнительного теста на COVID-19 или карантина во время поездок в ЕС. В нем записаны полное имя и дата рождения его владельца, а также соответствущая информация из его медицинской карты (название вакцины, ее производитель, количество полученных доз и дата вакцинации).

Система признает только одобренные европейским регулятором (Европейским агентством по лекарственным средствам, EMA) вакцины от COVID-19, в том числе вакцины AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson.

Сертификат, который включает QR-код и цифровую подпись, можно будет хранить в цифровом виде в специальном приложении. Также предусмотрена возможность распечатать документ на бумаге.

Некоторые страны ЕС уже выдают и признают этот цифровой сертификат COVID-19 — Германия, например, заявила в середине июня, что уже выдала 5 миллионов сертификатов.

Запуск будет поэтапным, у остальных стран-членов ЕС есть шесть недель, чтобы подключится к сети.

Каждое государство ЕС самостоятельно создает свой центр сертификации, уполномоченные заниматься выпуском и распределением ключей для подписи цифровых сертификатов. Они же публикуют публичные ключи, с помощью которых через специальное ПО осуществляется проверка подлинности подписи. То есть, проверка европейских QR-кодов проходит офлайн — персональные данные и сами сертификаты никуда не пересылаются по интернету и никакого общеевропейского хранилища сертификатов не существует. Специальное приложение проверяет подпись с помощью публичного ключа (уникального для каждой страны) и показывает содержание сертификата. Приложение для проверки не требует подключения к интернету постоянно, только изредка придется проверять статус и при необходимости обновлять ключи.