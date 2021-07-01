Евросоюз официально запустил цифровой сертификат COVID-19
1 июля, после нескольких месяцев тестирования, состоялся официальный запуск системы цифровых сертификатов COVID-19 (так называемых «ковидных сертификатов»), представленных в виде QR-кодов. Такой сертификат подтверждает, что человек привился, переболел или получил отрицательный ПЦР-тест. Он выдается бесплатно местным органом исполнительной власти и признается всеми 27 странами-членами ЕС, а также Швейцарией, Исландией, Норвегией и Лихтенштейном.
- Документ освобождает от обязательного (для всех остальных) дополнительного теста на COVID-19 или карантина во время поездок в ЕС. В нем записаны полное имя и дата рождения его владельца, а также соответствущая информация из его медицинской карты (название вакцины, ее производитель, количество полученных доз и дата вакцинации).
- Система признает только одобренные европейским регулятором (Европейским агентством по лекарственным средствам, EMA) вакцины от COVID-19, в том числе вакцины AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson.
- Сертификат, который включает QR-код и цифровую подпись, можно будет хранить в цифровом виде в специальном приложении. Также предусмотрена возможность распечатать документ на бумаге.
- Некоторые страны ЕС уже выдают и признают этот цифровой сертификат COVID-19 — Германия, например, заявила в середине июня, что уже выдала 5 миллионов сертификатов.
- Запуск будет поэтапным, у остальных стран-членов ЕС есть шесть недель, чтобы подключится к сети.
- Каждое государство ЕС самостоятельно создает свой центр сертификации, уполномоченные заниматься выпуском и распределением ключей для подписи цифровых сертификатов. Они же публикуют публичные ключи, с помощью которых через специальное ПО осуществляется проверка подлинности подписи. То есть, проверка европейских QR-кодов проходит офлайн — персональные данные и сами сертификаты никуда не пересылаются по интернету и никакого общеевропейского хранилища сертификатов не существует. Специальное приложение проверяет подпись с помощью публичного ключа (уникального для каждой страны) и показывает содержание сертификата. Приложение для проверки не требует подключения к интернету постоянно, только изредка придется проверять статус и при необходимости обновлять ключи.
- Цифровые подписи надежно защищают европейские сертификаты от подделок. В теории подделать сертификат можно только имея доступ к приватному ключу, выданному центром сертификации. В будущем обещают добавить возможность отзыва подписей на случай подобных атак.
- Страны, не входящие в ЕС, например Великобритания, начали внедрять собственные «ковидные сертификаты». В Англии есть свой сертификат COVID-19, который выдает Национальная служба здравоохранения (NHS). Жители Шотландии и Уэльса могут получить бумажную версию. В настоящее время ЕС не признает документ NHS, но сейчас многие страны работают над обеспечением обратной совместимости, так что в будущем возможны изменения в этом вопросе.
- В некоторых штатах США (например, в Нью-Йорке) есть собственные сертификаты COVID-19, отмечает The Verge. Сеть магазинов Walmart запустила цифровые паспорта вакцинации для людей, которые были вакцинированы в его магазинах. В марте администрация Джо Байдена заявила о намерении организовать и упростить разные инициативы в области цифровых сертификатов COVID-19, а 30 июня Google объявила о добавлении поддержки сертификатов в Android.
- В Украине работают над собственными «ковидными сертификатами» — 1 июля Минцифра начала бета-тест системы в приложении «Дія», пообещав обеспечить совместимость с системой ЕС. Но пока неясно, каким именно образом это будет реализовано.
Мінцифра з 1 липня запускає бета-тестування «ковідних сертифікатів» у Дії