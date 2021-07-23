Федерація кіберспорту України отримала статус національної — тепер в Україні з’явиться офіційна збірна з кіберспорту





Міністерство молоді та спорту України провело конкурс, за результатами якого Федерація кіберспорту України (UESF) визнана національною спортивною федерацією. Отже, тепер в українців з’явиться офіційна збірна з кіберспорту.

Наказом Міністерства молоді та спорту України №2561 від 21 липня 2021 року Федерація кіберспорту України отримує національний статус та повноваження на проведення офіційних змагань, запуск освітніх програм, формування мережі офіційних тренувальних баз збірних команд, присвоєння звань та розрядів спортсменам та інших дій, необхідних для розвитку кіберспорту в Україні.

“Ми продовжуємо робити те, що робили раніше: створюємо можливості для українських кіберспортсменів та піднімаємо престиж України на світовій кіберспортивній арені. Проте тепер ми не лише можемо та робимо, але й зобов’язані” – коментує новину Іван Данішевський, президент UESF.

Конкурс Міністерства підтвердив, що UESF відповідає усім необхідним вимогам до спортивної організації національного рівня. Так, UESF з 2018 року активно розвиває сферу електронного спорту в Україні, є членом міжнародних організацій (IESF, GEF, EEF, WESCO, B&R International Esports Association Alliance), має власну матеріально-технічну базу та кваліфікованих кадрів для професійного розвитку галузі.

На запитання, навіщо UESF підтримка влади, Іван Данішевський відповів наступним чином:

“Проблема українського кіберспорту – не відсутність фінансування. Бізнес вже усвідомив потенціал електронного спорту, крім того, люди готові робити приватні внески. Проблема кіберспорту в Україні сьогодні – це менеджмент, відсутність комплексної системи розвитку та відповідної екосистеми. І ці проблеми можна вирішити лише у співпраці з державою. Я маю на увазі, що у нас на очах народилася нова культура, та ще немає перевірених методів та алгоритмів навчання кіберспортсменів, їхніх менеджерів, їхніх тренерів. Ми працюємо над цим, і дуже раді, що держава в особі Міністерства молоді та спорту України нас підтримала. 21 липня 2021 року – це день, коли в українського суспільства, держави та бізнеса співпали інтереси. Це новий відлік часу, нові горизонти. Нова ера… Як людина, яка програмує з 9 років, я бачу способи спроектувати гнучку, життєздатну, прозору та найбільш ефективну систему, спроможну виховати не одне покоління українських кіберспортсменів зі світовим ім’ям та просто щасливих людей”.

Зазначимо, що за 3,5 роки роботи UESF розіграла понад 4 млн грн призових, а також провела понад 330 аматорських та професійних кіберспортивних змагань, у яких взяли участь понад 45 тисяч спортсменів.

Також нагадаємо, що 17 липня 2021 року розпочався Чемпіонат України з дисциплін CS:GO та Dota 2. Окрім того, незабаром відкриється національний відбір на Чемпіонат світу від Міжнародної федерації кіберспорту. Також в серпні Федерація проведе третій всеукраїнський онлайн-турнір #WECAN з CS:GO для людей з інвалідністю.

Джерело: UESF