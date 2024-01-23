Фэйковый голос Джо Байдена позвонил демократам Нью-Гэмпшира — с требованием пропустить первичные выборы

Офис генерального прокурора Нью-Гэмпшира расследует звонки, в которых неизвестные использовали искусственно сгенерированную версию голоса президента США, чтобы заставить демократов избежать голосования на президентских праймериз 23 января.

«Хотя голос в автоматизированном вызове походил на голос президента Байдена, это сообщение, похоже, было создано искусственно на основе первоначальных признаков», — говорится в заявлении офиса (через Ars Technica). «Записанное сообщение выглядит как незаконная попытка сорвать первичные президентские выборы в Нью-Гэмпшире и подавить избирателей Нью-Гэмпшира».

Голос Байдена на записи звучит несколько странно, но, возможно, и мог заставить некоторых людей подумать, что звонок был реальным.

«Что за глупости», – говорит голос. «Вы знаете ценность голосования за демократов, когда наши голоса подсчитываются. Важно, чтобы вы сохранили свой голос для выборов в ноябре. Голосование в этот вторник лишь способствует республиканцам, чтобы снова избрать Дональда Трампа. Ваш голос имеет значение в ноябре, а не в этот вторник».

Спикер кампании Трампа в комментарии NBC News сообщил, что они «не имеют к этому никакого отношения». Руководитель национальной кампании Байдена Джули Чавес Родригес заявила, что «команда активно обсуждает дополнительные действия, которые необходимо предпринять немедленно».

Кэти Долан, пресс-секретарь кампании Дина Филлипса от Миннесоты, бросающего вызов Байдену на праймериз от Демократической партии, сказала, что их команда не была причастна к созданию дипфейка.

Неизвестно, кто стоит за звонками, хотя получателям фальшиво показали, что они поступают из личного телефонного номера Кэти Салливан, главы Демократической партии Нью-Гэмпшира. Также непонятно, сколько людей получили звонок, но спикер Салливан говорит о по меньшей мере десяти демократах. В то же время, по оценкам программы Nomorobo, которая используется для борьбы с автоматическими вызовами, звонки совершались от 5000 до 25 000 раз, сообщает CNN.

Во время праймериз в Нью-Гэмпшире избиратели обеих главных партий выбирают кандидата, который будет представлять их на всеобщих выборах в этом году. Несмотря на то, что имя Байдена не включено в бюллетени для первичного голосования в Нью-Гэмпшире, есть «кампания записи», которая поддерживает его на праймериз Демократической партии.

Политические эксперты, тем временем, выражают обеспокоенность, что дипфейки могут стать еще более распространенными в нынешний сезон выборов. В прошлом году Национальный комитет Республиканской партии использовал эту технологию для создания видео с изображениями сценариев конца света после того, как Байден объявил свою кандидатуру на переизбрание. Губернатор штата Флорида Рон ДеСантис также публиковал фейковые изображения бывшего президента США Дональда Трампа, своего политического соперника, с доктором Энтони Фаучи, бывшим чиновником здравоохранения.