Финальные рендеры новой VR-гарнитуры HTC Vive Flow с необычным дизайном слили накануне анонса

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Накануне официального анонса гарнитуры виртуальной реальности HTC Vive Flow известный инсайдер Эван Блэсс поделился изображениями этого устройства и сведениями о его продажах.

Судя по утечке изображений, гарнитура имеет на лицевой панели два крупных стекла жёлтого цвета. Благодаря им пользователь с надетой гарнитурой приобретает сходство с насекомым. Вероятно, это прозрачные стёкла, так как за ними расположены камеры. Устройство также получило активную систему охлаждения с вентилятором, выдувающим нагретый воздух вверх. Это говорит об использовании довольно производительной аппаратной платформы, выделяющей в процессе работы много тепла.

На некоторых изображениях также видно, что гарнитура HTC Vive Flow подключается через проводное соединение к какому-то продолговатому предмету. Его назначение пока не раскрывается. Можно было бы предположить, что это вычислительный блок, но встроенный в гарнитуру вентилятор опровергает эту теорию. Так что этот продолговатый предмет может быть футляром для хранения и подзарядки гарнитуры.

Примечательно, что у гарнитуры нет никакого ремня или крепления для затылка. Большинство гарнитур, которые люди считают удобными, уравновешивают свой вес с помощью какого-либо крепления.

Как ожидается, официальный анонс гарнитуры виртуальной реальности HTC Vive Flow состоится уже в ближайший четверг. Судя по информации на одном из слайдов, устройство будет стоить $499, а его поставки начнутся в ноябре.

Источник: The Verge