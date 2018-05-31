Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 3: опубликованы официальные изображения, характеристики и цена

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Через пару часов пройдет мероприятие Xiaomi, где нам покажут новый флагманские смартфоны Mi 8 и Mi 8 SE, а также фитнес-браслет Mi Band 3, но утечки об этих устройствах не прекращаются. Сейчас вот в сети появились официальные изображения, позволяющие лучше оценить дизайн и узнать спецификации Mi Band 3.

Итак, самое интересное – цена. Как видим на рекламной листовке, в Китае браслет будет стоить эквивалент $26.

За эту сумму покупателю достается устройство с сенсорным экраном OLED несколько выпуклой формы. Диагональ экрана – 0,78 дюйма. Устройство предложит защиту от воды – сможет выдерживать погружения в воду на глубину до 50 метров – и достойную автономность на уровне 20 суток. Оснащение браслета будет включать все привычные сенсоры, включая датчик ЧСС. Также на рекламных проспектах упоминается некий голосовой помощник, но понятно, что в лучшем случае здесь можно рассчитывать на поддержку английского языка.

Как и раньше, вычислительный блок – небольшая капсула – будет вставляться в эластичный ремешок с застежкой. На изображениях мы видим три варианта цвета ремешка (синий, черный и красный), но не исключено, что будут и другие версии.

Ранее сообщалось, что другой отличительной особенностью новой модели Xiaomi Mi Band 3, кроме сенсорного экрана, станет поддержка жестов. Странно, что на этих рекламных листовках этому моменту внимания не уделили.

Источник: gizmochina