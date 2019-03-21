Фитнес-трекер Mi Band 4 прошёл сертификацию Bluetooth 5.0, одна из версий получила поддержку NFC

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В этом году ожидается появление нового фитнес-трекера от Xiaomi под названием Mi Band 4. В качестве подтверждения этих ожиданий на сайте Bluetooth SIG были замечены два устройства, прошедшие сертификацию.

Фактически, речь идёт о двух версиях одного устройства. При этом одна из них получила поддержку NFC. Эта версия называется Mi Smart Band 4 NFC и получила модельный номер XMSH08HM. Вторая версия – без поддержки NFC – называется Mi Smart Band 4 и имеет модельный номер XMSH07HM.

Обе модели подключаются к другим мобильным устройствам через беспроводное соединение Bluetooth 5.0. Напомним, модель предыдущего поколения Mi Band 3 поддерживала версию протокола Bluetooth 4.2. Связь Bluetooth 5.0 обеспечивает улучшенное соединение, увеличенный радиус действия и более высокую скорость передачи данных по сравнению с протоколом предыдущего поколения.

Сертификационная документация также свидетельствует, что фактическим изготовителем фитнес-трекера Xiaomi Mi Band 4 является компания Anhui Huami Information Technology Co. Ltd., владеющая брендом Amazfit. Учитывая, что процесс сертификации уже пройден, можно ожидать официальную презентацию фитнес-трекера уже в скором времени.

Источник: gizmochina