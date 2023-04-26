«Флэш» / The Flash — новый трейлер будущего кинокомикса WB, который должен перезапустить киновселенную DC

Кинокомпания Warner Bros. Pictures опубликовала второй украинский трейлер будущего фильма «Флэш». Это кинокомикс, рассказывающий о приключениях Барри Аллена и последствиях его необдуманных действий.

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Флэш применяет свои сверхчеловеческие способности, чтобы вернуться в прошлое и предотвратить смерть своей матери. Вместе с тем он изменяет ход событий, также влияющий на будущее, и Барри оказывается в ловушке иной реальности. Действительность этого мира оказывается не слишком приятной: возвращается генерал Зод, который угрожает все уничтожить, а супергероев, к которым можно было бы обратиться за помощью, не существует. У Барри есть единственный шанс – уговорить совсем другого Бэтмена вернуться из отставки и освободить одного заключенного криптонца… хотя и не того, кого он разыскивает. Чтобы спасти мир и жить в будущем, которое знает Барри, ему нужно устроить погоню за свою жизнь.

Режиссером фильма Флэш стал Андрес Мускетти (дилогия «Оно», «Мама»). Сценарий написала Кристина Ходсон. Главные роли исполнили Эзра Миллер, Саша Кайе, Майкл Шеннон («Быстрее пули», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»), Рон Ливингстон («Заклятие»), Майкл Китон («Человек-Паук: Возвращение домой», «Бэтмен ») и другие.

Фильм «Флэш» выйдет в украинский прокат 15 июня 2023 года.