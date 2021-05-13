FlixBus запустив перший «внутрішній» автобусний маршрут Україною — від Затоки і Одеси через Київ та Львів на Буковель





Сьогодні оператор автобусних перевезень FlixBus відкрив продажі на своїй першій зеленій внутрішній лінії по Україні, автобуси якої мають фірмове брендування та повні стандарти FlixBus. Маршрут пролягає від Затоки та Одеси, через Київ та Львів, до гірських курортів Буковель та Драгобрат (зупинки Поляниця та Ясіня).

Перший автобус відправиться по маршруту вже 20 травня, а на поїздки до 9 червня діє знижка – квитки можна придбати від 135 грн (кількість акцийних квитків обмежена). До 13 червня автобуси курсуватимуть 5 разів на тиждень, а починаючи з 14 червня – щоденно.

Повністю нова лінія виглядає так: Затока – Одеса – Київ – Житомир – Рівне – Львів – Івано-Франківськ – Яремче – Поляниця (Буковель) – Ясіня (Драгобрат).

Лінія має зручний розклад для ключових відрізків. Так, виїхавши з Києва о 6:55 ранку, вже о 12:50 можна приїхати до Одеси, а о 14:30 до Затоки. Так само у зворотньому напрямку – при виїзді із Затоки о 15:00, прибуття до Києва о 22:50, о 6:15 – до Львова, о 10:35 – до с. Поляниця (Буковель). Назад з Поляниці автобус відправляється о 19:25, заїжджає до Львова о 23:30, а о 6:50 наступного дня – прибуває до Києва. Через 6 годин о 12:50 можна бути вже в Одесі, а о 14:30 – в Затоці.

«Це наша перша брендована лінія на внутрішньому маршруті в Україні, і вона включає найбільш популярні напрямки для подорожей по Україні як влітку, так і взимку, – коментує Міхал Леман, директор FlixBus в Україні, Польщі та країнах Балтії. – У найближчі тижні ми плануємо розпочати ще більше цікавих ресів для пасажирів з України. Ми прагнемо змінити уявлення українців про автобусні перевезення і показати, що поїздка автобусом може бути комфортною, сучасною та доступною по ціні»

На новій лінії працюватимуть автобуси Neoplan, які мають фірмове зелене брендування FlixBus. Кожен автобус відповідає стандартам компанії щодо комфорту, включно з: зручні сидіння з розширеним місцем для ніг; електричні розетки; безкоштовний Wi-Fi; туалет у салоні; кондиціонер; регулярна дезінфекція салону. Водії одягнуті у фірмову зелену форму та пройшли навчання від фахівців FlixBus. Посадку можливо здійснити, показавши водію QR-код квитка на телефоні, друкувати квиток не обов’язково.

Придбати квитки можна на сайті www.flixbus.ua чи мобільному додатку FlixBus, а також у майже двохсот офлайн-точках продажів по Україні.

Джерело: FlixBus