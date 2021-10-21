FlixMobility оголосила про покупку Greyhound — найбільшого автобусного перевізника на дальні відстані у США

21 жовтня FlixMobility (материнська компанія FlixBus та FlixTrain) повідомила про придбання Greyhound Lines — найбільшого автобусного перевізника на дальні відстані у США, який належить FirstGroup plc.

Покупка забезпечить подальше розширення глобальної мережі автобусних перевезень FlixBus.

Глобальна мережа FlixBus включає понад 2500 міст у 36 країнах за межами США та 400 000 рейсів щодня. Водночас Greyhound об’єднує близько 2400 міст по всій Північній Америці із майже 16 мільйонами пасажирів на рік.

Автобуси далекого прямування мають вирішальне значення для розвитку сталих (sustainable) подорожей в усьому світі завдяки низьким показникам викидів CO2, зазначають у FlixMobility. Залучений у червні цього року раунд фінансування ($650 млн інвестицій), а тепер – придбання Greyhound значно наблизили FlixMobility до стратегічної мети забезпечити прості, доступні та екологічно чисті перевезення для споживачів по всьому світу.

Сума угоди, яка ще має пройти всі обов’язкові етапи, окрема й отримання дозволів регуляторів, не розголошується.