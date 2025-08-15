Ford анонсирует электропикап, втрое дешевле Cybertruck

Ford готовит масштабную трансформацию своей производственной стратегии. Центральной частью этого плана станет совершенно новый среднеразмерный электропикап с начальной ценой около $30 тыс. — примерно в три раза дешевле Cybertruck. В то же время компания пустит под нож несколько популярных моделей с ДВС.

Эта модель электрического пикапа станет первой в новой линейке доступных электромобилей, построенных на только что представленной платформе Ford Universal EV Platform. Производитель заявляет, что новинка будет иметь более низкую стоимость владения, чем Tesla Model Y, а также выигрывает в пространстве салона благодаря инновационной архитектуре.

Премьера состоялась на заводе в Луисвилле (штат Кентукки), где Ford заявила, что для старта производства в 2027 году нужно освободить мощности. Это означает прекращение выпуска бензиновых Ford Escape и Lincoln Corsair после выхода версий модельного года 2026. Решение стало неожиданностью, ведь Escape сейчас занимает второе место среди самых продаваемых кроссоверов компании (82 589 проданных авто за первое полугодие против 72 438 у Bronco Sport). Lincoln Corsair — вторая по популярности модель бренда после Nautilus (13 096 проданных авто с начала года). Хотя производство завершится в конце этого года, обе модели будут оставаться в продаже до 2026-го.

Новая платформа Ford Universal EV Platform предназначена для создания целого семейства электромобилей с фокусом на доступность, эффективность и модульность. Она позволит оптимизировать размещение батареи, электромоторов и салона, увеличивая внутреннее пространство без увеличения габаритов. Кроме того, Ford делает ставку на снижение стоимости производства благодаря унификации компонентов между различными моделями. Это критически важно для борьбы в сегменте, где все больше производителей предлагают более дешевые электрокары, в том числе китайские бренды.

Ford уже инвестировала около $5 млрд в модернизацию производственного комплекса в Луисвилле и создала около 4000 рабочих мест, готовясь к новому этапу электрификации. Новый электропикап, который станет флагманом этой стратегии, должен выйти на рынок в 2027 году с начальным ценником около $30 тыс. Учитывая текущие цены на электромобили в Северной Америке, такое предложение может существенно повлиять на рынок среднеразмерных пикапов.

Источник: electrek