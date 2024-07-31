Ford теряет почти $50 тыс. на каждом электромобиле. Но все не так однозначно

Ford инвестирует миллиарды долларов в электромобили, но, как и многие другие автопроизводители, обнаружила, что создавать электрические авто и не терять огромные суммы денег — не легкое дело.

Финансовый отчет Ford за второй квартал свидетельствует, что подразделение электромобилей Ford Model E получило убытки в сумме $1,1 млрд. За этот период подразделение продало в США 23 957 электромобилей. Это означает, что на каждом проданном электромобиле компания теряет примерно $47600.

Однако это не совсем верные расчеты, а сумма убытков на каждый автомобиль не дает полной информации. Ford разделила направления производства авто с ДВС и с электродвигателями в начале 2022 года. Сейчас вновь созданное подразделение Ford Model E инвестирует огромные суммы денег в разработку новых и инновационных силовых агрегатов электромобилей. Эти инвестиции не будут повторяться из года в год. К тому же они принесут пользу будущим электромобилям. Поэтому было бы логично распределять убытки на объемы продаж за более длительные периоды времени. Такой анализ можно будет провести только через несколько лет.

Учитывая плохой первый квартал, Ford Model E за первую половину этого года потеряла $2,5 млрд, а к концу года общая сумма убытков может составить от $5 млрд до $5,5 млрд.

В течение второго квартала Ford продала 536 050 автомобилей на своем внутреннем рынке. Прирост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил менее 1%. Тем не менее за первое полугодие продажи выросли на 3,6% — до более 1 млн единиц. Важно, что спрос на электромобили Ford резко вырос во втором квартале, подскочив на 61%. Электромобили все еще составляют лишь небольшую долю от общего объема продаж Ford, примерно 4% в первой половине 2024 года.

Вместе с тем, ситуация на рынке электромобилей оказалась не такой замечательной, как планировалось. В мае стало известно, что более медленные, чем ожидалось, продажи электромобилей Ford побудили производителя уменьшить количество аккумуляторов, которые он заказывает у поставщиков.

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В то же время существенно выросли поставки гибридных моделей Ford, достигнув рекордных 53 822 проданных единиц, прирост составил 56%. Это произошло прежде всего благодаря повышению интереса к Maverick, а Mustang Mach-E оказался лучшим электромобилем бренда.

Источник: carscoops