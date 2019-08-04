Фрэнки Запата перелетел Ла-Манш на реактивном ховерборде





40-летний французский изобретатель Фрэнки Запата со второй попытки всё-таки перелетел пролив Ла-Манш на сконструированном им самим ховерборде.

Запата стартовал с пляжа в Сангатте, недалеко от французского города Кале и пролетев 35,4 км за 22 минуты приземлился в заливе Святой Маргарет в британском Дувре. Встречающей его толпе изобретатель рассказал, что скорость ховерборда достигала 170 км/ч.

Franky Zapata a réussi à traverser la Manche à bord de son Flyboard ! Découvrez les images de son arrivée en Angleterre ⤵ pic.twitter.com/bTMgA1VhYN — BFMTV (@BFMTV) August 4, 2019

«Мы сделали машину три года назад … и теперь мы пересекли Канал, это безумие» — сообщил Запата журналистам, перед тем как расплакаться от избытка эмоций. Созданный им ховерборд использует турбореактивный двигатель, обеспечивает возможность подъема человека на максимальную высоту около 3 км и работает на керосине. Это топливо Запата нёс с собой в специальном рюкзаке на спине. И именно необходимость в дозаправке была главной проблемой этого перелёта.

В свою первую попытку преодолеть Ла-Манш 25 июля Фрэнки Запата упал в воду во время попытки состыковаться с лодкой, которая везла дополнительный рюкзак с топливом. Но в этот раз «дозаправка» прошла без проблем благодаря использованию более крупной лодки, которую сопровождало три вертолёта.

Источник: BBC