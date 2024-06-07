Gameloft существенно сократил харьковский офис: уволили даже главу студии

В течение последних месяцев в харьковском офисе Gameloft прошли масштабные увольнения. Под сокращение попал даже глава студии, который проработал там 14 лет, а также геймдизайнеры, QA-инженеры и разработчики.

Как сообщает DOU, ссылаясь на собственные источники, в Харькове сократили даже больше людей, чем во львовской студии.

40+ сотрудников

Точное количество людей, которые потеряли должности, установить не удалось. В Gameloft нет коммуникации между командами из разных проектов. Однако в стенах харьковского офиса звучала информация, что сократили больше людей, чем во Львове.

Здесь необходимо отметить, что в феврале в Gameloft Lviv уволили 38 работниками. Причиной отметили необходимость провести оптимизацию ресурсов Соответственно, можно предположить, что в Харькове освободили более 40 человек.

В этот перечень попал и глава студии Артем Набатов. Он проработал в компании более 14 лет. По нашим данным, руководителя уволили первым.

«Нас предупредили более-менее заблаговременно — одним днем не увольняли. Процесс был неприятный, поскольку руководство сначала сказало, что будут увольнения. А потом — заставило каждого лично спрашивать о своей судьбе. Однако ответов не давали, аргументируя это «не окончательно принятым решением». Затем для каждого собирали консилиум, где называли причину его увольнения. После этого были озвучены сроки сокращения — от 2 недель до 3 месяцев. Поскольку все происходило ближе к концу зимы, то люди покидали компанию постепенно. Процесс продолжался весной», — рассказали источники.

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Компенсации работники, потерявшие работу, не получили. Руководство аргументировало это тем, что людей не увольняют сразу, а дают возможность «поработать еще некоторое время». Единственное, что получили специалисты — это выплаты за неиспользованные дни отпуска.

По состоянию на январь 2024 года, в харьковском и львовском офисах Gameloft совокупно работало 600 человек.