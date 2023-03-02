Garmin выпустила умные часы Forerunner 265 и 965 с AMOLED дисплеями, GPS и ценой от $450 до $600

Компания Garmin подготовила к выпуску две новые модели умных часов Forerunner 965 и Forerunner 265. Новинки получили AMOLED дисплеи, модули GPS и немалую цену. Устройства предоставляют «расширенные показатели тренировок» для бегунов и показатели здоровья, такие как вариабельность сердечного ритма (HRV), общее качество сна и тренировочная нагрузка.

Умные часы Forerunner 265 доступны в двух размерах: 42-миллиметровая версия Forerunner 265S и 46-миллимтеровая Forerunner 265. Меньшая модель обеспечивает автономность до 24 часов при активном использовании GPS и до 15 дней в режиме умных часов. Для модели Forerunner 265 эти показатели составляют 20 часов и 13 дней, соответственно.

Устройства оснащены сенсором Pulse Ox, функцией мониторинга энергии Body Battery, поддерживают отслеживание сна и стресса, мониторинг менструального цикла и отслеживание беременности. Кроме того, они контролируют показатель V02 max, состояние работоспособности и другие показатели. Ещё часы предлагает два варианта адаптивных тренировок: ежедневные предлагаемые нагрузки с вводом информации о предстоящей гонке и просмотр серии видео от любимых тренеров Garmin. Умные часы Garmin Forerunner 265 уже доступны для покупки по цене $450.

Модель Forerunner 965 является более премиальным устройством с 1,4-дюймовым дисплеем и увеличенной автономностью. Часы могут работать без подзарядки до 31 часа в режиме GPS и до 23 дней в стандартном режиме. В дополнение ко всем функциям более доступной модели, эта версия учитывает дополнительные показатели, такие как коэффициент нагрузки (отношение между тренировочной нагрузкой спортсмена и тем, с чем он может справиться), информацию о выносливости в реальном времени для управления уровнями нагрузки и подробные показатели лазания (включая градиент, увеличение расстояния и высоты). Часы также включают встроенную карту и дополнительное хранилище для музыки. Умные часы Garmin Forerunner 965 поступят в продажу в конце марта по цене $600.

Источник: engadget