Гарнитура Magic Leap 2 выйдет 30 сентября по цене от $3299

Новая гарнитура смешанной реальности Magic Leap 2 будет представлена 30 сентября. Как ожидается, устройство будет легче и компактнее по сравнению с моделью первого поколения, а также получит более широкое поле зрения. Вместе с тем новинка станет ощутимо дороже – от $3299. По сравнению с первой версией Magic Leap, выпущенной в 2018 году, цена возросла на $1000.

Компания Magic Leap уже начала распространять гарнитуру Magic Leap 2 среди ограниченного круга партнёров, включая нейротехнологическую компанию SyncThink и другие медицинские компании. В сентябре устройство станет доступным для покупки всем желающим на нескольких рынках, включая США, Канаду, Великобританию, Германию, Францию, Италию, Испанию и Королевство Саудовская Аравия. Выход в Японии и Сингапуре запланирован на конец 2022 года.

Гарнитура Magic Leap 2 поставляется в трёх комплектациях, в основном различающихся поддержкой программного обеспечения и назначением. Версия Base за $3299 включает в себя гарнитуру и ограниченную гарантию. Вариант Developer Pro стоимостью $4099 добавляет инструменты разработки программного обеспечения и доступ к ранним выпускам программного обеспечения, но он ограничен внутренней разработкой, а не полным коммерческим развертыванием. Пакет Enterprise стоимостью $4999 долларов США включает ежеквартальные обновления программного обеспечения и инструменты для управления развёртыванием гарнитур в организации.

Все варианты поставки включают гарнитуру Magic Leap 2, компьютерный интерфейс подключения и питания и простой пульт дистанционного управления. Новая версия весит 260 г против 316 г предыдущей модели. Поле зрения расширено до 70 градусов. Компания позиционирует это устройство для применения в корпоративном сегменте, а не потребительском.

Источник: The Verge