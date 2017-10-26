Гарнитура виртуальной реальности Pimax собрала на Kickstater почти в 12 раз больше намеченной суммы — более $2,4 млн

Компания Pimax разработала гарнитуру виртуальной реальности с выдающимися на данный момент техническими характеристиками. Модель Pimax 8K позиционируется в качестве первого в мире устройства в своём классе, обеспечивающего поддержку разрешения 8K (на самом деле нет).

Фактически, гарнитура виртуальной реальности Pimax 8K содержит два дисплея с 4K разрешением 3840х2160 точек, которые обеспечивают частоту обновления 90 Гц. Угол обзора заявлен на уровне 200 градусов. По этим показателям новинка существенно превосходит конкурентов Oculus Rift и HTC Vive. Устройства поддерживает платформы виртуальной реальности Steam VR, Oculus Home и PiPlay (собственный сервис).

Фактически, разработчики создали три модели гарнитуры: Pimax 5K (используются дисплеи с разрешением 2560×1440 точек), Pimax 8K и Pimax 8K X. В последнем применяется улучшенная аппаратная платформа для обработки изображений. В комплект поставки включаются контроллеры для отслеживания движений рук.

Компания Pimax вышла с проектом Pimax 8K на Kickstater, где планировалось собрать $200 тыс. Фактически, ещё более чем за неделю до окончания кампании бекеры пожертвовали почти в 12 раз больше, чем планировалось изначально. На момент подготовки материала кампания профинансирована почти на $2,4 млн. Так как кампанию уже можно назвать успешной, следует ожидать начала поставок новых гарнитур в январе 2018 года. Наиболее доступная модель Pimax 5K оценивается в $399, за версию Pimax 8K предстоит заплатить от $499, а за Pimax 8K X — $699.

Источник: techpowerup