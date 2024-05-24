Гавайцы протестуют против строительства семи телескопов Космических сил США — «негативно влияют на психическое, эмоциональное и духовное здоровье»

Многие жители Гавайев выступают против планов Космических сил США построить новые телескопы, предназначенные для отслеживания спутников и предотвращения их столкновения на орбите. Департамент ВВС США предложил построить до семи новых телескопов и оптическую лабораторию на вершине Галеакала на гавайском острове Мауи.

Проект под названием «Малый телескоп для перспективных исследований оптической и суперкомпьютерной площадки ВВС Мауи» (AMOS STAR) будет занимать около гектара земли вблизи обсерватории Галеакала. В период с 13 по 15 мая была проведена серия из трех публичных встреч по проекту, что позволило членам общины выразить свои опасения.

На одном из последних митингов местные гавайцы резко высказались против строительства телескопа. «Это продолжение колониальных проектов», — говорит один из митингующих.

Несмотря на возражения, американские военные чиновники отмечают, что строительство необходимо для национальной безопасности США и осведомленности о космическом пространстве. «Чем больше вещей на орбите, больше объектов, есть больше возможностей для столкновения. Чем больше объектов в космосе, нам нужно больше телескопов, чтобы чаще отслеживать объекты в космосе», — сказал военный чиновник во время публичной встречи с жителями.

На предыдущих встречах ВВС США сталкивались с критикой в отношении предлагаемого объекта AMOS STAR, особенно после утечки 700 галлонов дизельного топлива из неисправного генератора в комплексе космического наблюдения в прошлом году. Коренные жители Гавайев утверждают, что проект оскверняет священные места и негативно влияет на их психическое, эмоциональное и духовное здоровье. Другие проекты телескопов на Гавайских островах также сталкивались с подобным противодействием в прошлом.

Планы по объекту AMOS STAR включают до семи телескопов, закрытых куполами, которые будут построены на разработанной площадке, прилегающей к обсерватории Халеакала и 15-й эскадрильи космического наблюдения комплекса космического наблюдения Мауи, откуда новые телескопы будут управляться дистанционно. Строительство нового объекта потребует волоконно-оптических соединений, асфальтированного подъезда и парковки и других улучшений на территории.

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Источник: Space.com