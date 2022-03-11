Где искать жилье в Украине и за рубежом — подборка сервисов для беженцев от Минцифры

24 февраля россия развязала полномасштабную войну против Украины — с тех пор на севере, юге и востоке продолжаются активные боевые действия. По оценке ООН, за это время более 2,5 млн украинцев выехали за границу и еще 2 млн покинули свои родные дома, переехав в более безопасные места, преимущественно на запад. Каждый день количество беженцев продолжает расти, причем подавляющее большинство некуда ехать. Минцифра подготовила подборку полезных сервисов, которые призваны помочь украинцам, вынужденно покидающим дома из-за войны, найти убежище как в Украине, так и за рубежом.

Поиск жилья в Украине:

На сайте «ВзаємоДія» волонтеры собрали контакты, которые ускорят поиск временного убежища или жилья — https://viyna.net/

Инициатива «Допомагай!» предлагает бесплатное временное жилье в безопасных городах Украины или за границей — https://shelter.dopomagai.org/

Чатбот, чтобы нуждающиеся в убежище и те, кто готовы его предоставить, могли связаться — https://t.me/shelter_for_ukrainians_bot

Сервис объединяющий людей, ищущих жилье с теми, кто готов его предоставить— https://www.shelter4ua.com/ua

Сайт для поиска жилья как в Украине, так и за границей— https://prykhystok.in.ua/find

Бот Минцифры, который помогает 24/7 украинским переселенцам получить временный дом и необходимые вещи ЦНАПах — @turbotnyk_bot

Поиск жилья за границей: