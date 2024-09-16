Geely EX5 — электрокроссовер с запасом хода до 530 км выйдет в Европе к концу 2024 года

Geely рассчитывает на экспансию на международный рынок электромобилей со своей очередной новинкой — электрическим кроссовером Geely EX5. Первоначально представленный в Китае как Geely Galaxy E5 в августе, EX5 изначально разрабатывался как глобальная модель. Этот электромобиль прошел суровые испытания в конфигурациях как с левым, так и с правым рулем, что гарантирует его адаптивность к различным рынкам.

Geely EX5 имеет длину 4615 мм, ширину 1901 мм, высоту 1670 мм и колесную базу 2750 мм. Автомобиль создан на платформе Geely Electric Architecture (GEA) и соответствует нормативным требованиям в 89 странах мира. Его система электрического привода объединяет 11 основных компонентов в один блок, что способствует уменьшению веса и повышению эффективности.

Кроссовер оснащен электродвигателем мощностью 160 кВт (крутящий момент 320 Нм), установленным на передней оси. Geely EX5 может ускоряться от 0 до 100 км/ч за 6,9 секунды. Комплектации авто включают батареи емкостью 49,52 кВтч и 60,22 кВтч, котоые обеспечивают запас хода 440 км и 530 км соответственно (на основе стандарта CLTC).

Интерьер EX5 в стандартной комплектации предлагает 15,4-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, поддерживающий разрешение 2,5K. Он дополнен 10,2-дюймовым ЖК-дисплеем панели приборов. Лучшие комплектации имеют проекционный дисплей. В основе электронных систем EX5 лежит 7-нм чип Dragon Eagle-1.

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Geely подтвердила выход EX5 в Европе, Австралии и некоторых странах Азии и намекнула, что продажи могут начаться уже к концу 2024 года.

Источник: arenaev