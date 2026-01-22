Гейминг в блэкаут: житель Киева принес ПК в McDonald's, чтобы поиграть в Arena Breakout

Блэкаут заставляет людей «ломать голову», как банально приготовить поесть, покупаться, согреваться или… как наслаждаться своими хобби. Житель Киева принес игровой ПК в McDonald’s, чтобы сыграть в шутер.

Зима 2025-2026 годов стала одной из самых сложных для Киева из-за постоянных обстрелов россии по энергетической инфраструктуре. Тысячи домов дважды оставались без отопления после атак 9-го и 20-го января. Сегодня министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что сейчас отопление пытаються вернуть 3261 дому, и работы над этим ведутся.

Поэтому горожанам приходится искать способы, как удовлетворить базовые потребности и находить, как проводить свое время. Вот один мужчина решил, что лучший способ поднять себе настроение в блэкаут это принести в McDonald’s свой ПК, пока рядом заряжается павербанк. Речь идет не об игровом ноутбуке, а полноценной системе с монитором и блоком питания.

Местные Telegram-каналы пишут, что геймера заметили внутри заведения на проспекте Николая Бажана, между станциями метро «Славутич» и «Осокорки». Судя по короткому видео, мужчина играет в тактический extraction-шутер с элементами выживания Arena Breakout: Infinite. Игра сочетает PvPvE-бои, рейды и широкий выбор модификаций для оружия. Она поддерживает как одиночные сессии, так и пати до четырех игроков.

«Ну, кстати, давно ПК-клубы не в тренде, но видимо пришел их час с генератором. Будут норм бабок рубить», — шутят в комментариях.

Судя по видео, если он успел разложить весь свой сетап и начать играть, — его никто не выгонял. Журналисты Village недавно сделали материал о блэкауте: «норм или стрем» весь день работать в кафе во время отключений света. Они узнали, что в McDonald’s без проблем позволяют заряжать телефоны и ноутбуки, а также зарядные станции. Для последних установили ограничения: надо вставать «в очередь», чтобы не перегрузить систему. Не понятно, распространяются ли правила на посетителей с ПК, однако мужчина как-то смог играть.

В комментариях мнения пользователей разделились. Некоторые говорят, что снимать стресс за играми гораздо лучше, чем пьянствовать дома, и сами работники заведения молодцы за понимание. Другие же считают, что это глупость тратить энергию чужого генератора на подобные забавы. Третьи же шутят, что мужчине стоит быть осторожным на гололеде с техникой, потому что «сракопад никто не отменял».

Источник: «Межа»