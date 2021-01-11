General Motors запускает маркетинговую кампанию и меняет логотип в стремлении более активно продвигать электромобили

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General Motors начинает масштабную кампанию, чтобы привлечь внимание к переходу автопроизводителя к электрификации транспортных средств. В её рамках компания представила свой новый логотип. Это большое изменение, которые затронут все продукты компании, включая устаревшие автомобили с ДВС. Кампания стартует в США, а затем будет поэтапно развёрнута по всему миру.

Как заявляют в General Motors, новая кампания Everybody In задаёт «оптимистичный и всеобъемлющий тон для будущего электромобилей компании и фокусируется на трёх темах»:

Привлечение нового поколения покупателей и ускорение внедрения электромобилей;

Демонстрация лидерства GM в области электромобилей, что включает в себя инвестиции в размере $27 млрд в электромобили и самоуправляемые автомобили до 2025 года и запуск 30 новых электромобилей по всему миру к концу 2025 года;

Демонстрация возможностей платформы Ultium в сферах запаса хода, эффективности и гибкости.

В компании заявляют, что в истории бывают моменты перемен, и сейчас как раз настало время массового внедрения электрических автомобилей. При этом GM «есть решения, возможности, технологии и масштаб, чтобы переместить всех в электромобили. Новый фирменный стиль и маркетинговая кампания призваны отразить это.

Новый логотип и шрифт были разработаны собственными силами General Motors. Это уже пятый вариант логотипа за всю историю компании. Хотя три предыдущие версии отличались незначительно.

Источник: electrek