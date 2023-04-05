Genesis Market — все. ФБР и спецслужбы других стран ликвидировали крупнейший рынок краденых данных, предположительно управляемый из россии

ФБР и в сотрудничестве с правоохранителями других стран взяли под контроль доменные имена Genesis Market – крупнейшего маркетплейса для торговли краденными аккаунтами и программами для их использования. Во вторник обычная страница входа в Genesis была заменена уведомлением об удалении, призывающим пользователей обращаться в ФБР, если у них есть дополнительная информация о работе сервиса. Деактивация Genesis получила название Operation Cookie Monster.

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На Genesis преступники могли покупать цифровых ботов, которые использовали данные, украденные хакерами с устройств пользователей: информацию из форм автозаполнения, сохраненные логины, cookies и другие файлы.

По разным оценкам, количество объявлений на Genesis колебалось от 30 до 50 млн. Украденные данные импортировались в специальный браузер или в плагин Genesis, что позволяло буквально на лету менять логины. Согласно Netacea, в 2021 году на платформе Genesis было доступно не менее 350 000 ботов. Боты, продаваемые на Genesis, были высокого качества и могли стоить до $450 за штуку.

Хотя ФБР и международные правоохранительные органы закрыли Genesis, неясно, смогут ли они задержать владельцев и администраторов Genesis, которые предположительно находятся в россии или русскоязычном регионе.

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Ликвидация Genesis существенно затруднит любые операции с украденными аккаунтами или данными пользователей. Помимо ФБР, в операции приняли участие правоохранительные органы Австралии, Канады, Германии, Польши, Швеции и Европейского Союза.

Иcточник: CNBC