GfK: Продаж приладів «Розумного дому» зріс на 24% до $28 млрд на ринку ЄС, споживачі віддають перевагу моделям із голосовим управлінням





Попри складне ділове середовище, глобальний ринок споживчої техніки та електроніки (за виключенням Північної Америки) склав 799 млрд доларів, що еквівалентно 2 відсоткам річного зростання у вартісному вимірі. Сегменти «розумних» продуктів перевищили середні показники продажів та зросли на 24%, до 28 млрд доларів на ринках ЄС7 (Німеччина, Франція, Великобританія, Італія, Іспанія, Нідерланди, Бельгія). Детектори небезпеки, роботи-пилососи та прилади для приготування їжі мали високий попит зумовлений потребою споживачів залишатися вдома. У 2020 році прилади із голосовим управлінням стали бестселерами — їх продажі зросли майже на 61 відсоток. Загалом ринок побутової техніки та електроніки зазнав V-подібного зростання на фоні пожвавлення розвинених ринків внаслідок прагнення споживачів інвестувати у свої будинки.

Пандемія суттєво пришвидшила диджиталізацію домівок, рушієм продажів техніки стає ставлення до дому як до штаб-квартири, або офісу. Через карантинні обмеження споживачі працюють та навчаються дома, не мають змоги подорожувати та відпочивати на свіжому повітрі, а тому фокусуються на проведенні часу вдома. Це призвело до 19% зростання продажів товарів категорій розумних розваг та офісу (Smart Entertainment & Office) на ринках EU7.

Такі показники значною мірою завдячують продажам телевізорів. Але споживачі вийшли за рамки візуальних розваг, щоб заповнити дозвілля. Аналіз GfK у галузі розподілу та ланцюгів постачання показує, що продажі розумних гарнітур зросли на понад 100 відсотків у 2020 році. На 7 тижні 2021 року (без 8 лютого) ця категорія має попит на рівні 54 відсотків. GfK очікує, що цей попит триватиме протягом року.

Також пандемія стимулювала цікавість до здоров’я та гігієни, що спровокувало зростання продажів малої побутової техніки та категорій Smart Health (а саме роботів-пилососів, приладів для особистої діагностики, фітнес-трекерів, зап’ястних спортивних комп’ютерів тощо). Ці сегменти зростали найбільше на ринках EU7 та додали 41%. Ключова категорія роботів-пилососів додала у грошовому вимірі 43 відсотки. Оскільки залишатися вдома часто означає більше готувати — споживачі шукали можливості спростити цю частину домашніх обов’язків. У результаті, продажі розумних приладів для готування зросли на 71,5 відсотків. Так, наприклад, розумні вбудовані плити додали 48,2% продажів.

Згідно з новим звітом GfK Market Intelligence Smart Home Report, що охоплює категорії розумного дому, у 2020 році Німеччина та Велика Британія стали найбільшими (у грошовому вимірі) ринками продажів «розумної» техніки. Нідерланди очолили статистику росту із 44 відсотками зростання продажів цих категорій товарів у грошовому вимірі. Однак, зростання продажів розумних продуктів будо сегментоване: дві третини (66 відсотків) загальних продажів розумної техніки походять із сектору розваг та офісу. Проникнення розумних приладів в інші сектори побутової техніки та електроніки залишилося значно нижчим.

Дані дослідження роздрібної торгівлі GfK вказують на перехід до більш «розумного майбутнього». Віртуальний динамік стає запорукою успіху розумного дому, оскільки голосове управління стає способом взаємодії споживачів із розумною технікою. У 2020 році продажі техніки з голосовим управлінням зросли майже на 61 відсоток, що зробило такі прилади бестселерами року.

Прагнення створити екосистему розумного дому, яку обиратиме більшість, набирає обертів. Технологічні гіганти — Google, Apple та Amazon хочуть стати головною частиною майбутнього розумного будинку споживача, але жоден виробник не перемагає. Споживачі продовжують обирати здебільшого ті розумні продукти, які підтримують різні екосистеми.

«Популярність роботів-пилососів, детекторів небезпеки, розумних світлодіодів та розумних кухонних приладів протягом 2020 року доводить, що споживачі відчувають переваги цих продуктів та прагнуть переходити на «розумні» версії звичної побутової техніки. Оскільки все більше споживачів купують «розумну» техніку та переконуються у її перевагах та простоті використання, така техніка стане більш привабливою і для масового ринку. Однак слід пам’ятати про необхідність прозорості політики конфіденційності та взаємодії різних брендів. Якщо виробникам вдасться об’єднати все це разом, це зробить «розумні» продукти актуальними для кінцевого споживача, чий світогляд зосереджений на тому, щоб насолоджуватися перевагами інтелектуальних, персоналізованих технологій у своєму житті» — зазначив експерт GfK з технічних споживчих товарів Невін Франсіс.

Джерело: GfK