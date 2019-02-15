ГФС запустила Е-кабинет для рядовых украинцев, но неясно, зачем

Уже достаточно давно Государственная фискальная служба Украины (ГФС) предоставляет определенные возможности администрирования налогов и подачи налоговой отчетности для плательщиков онлайн через свой электронный сервис «Электронный кабинет налогоплательщика», который находится по адресу https://cabinet.sfs.gov.ua/. Главным образом этот онлайн-инструмент ориентирован на юридических лиц и физических лиц-предпринимателей. Но вот сейчас ГФС сообщила о запуске Е-кабинета для обычных рядовых украинцев.

В первую очередь стоит отметить, что этот Е-кабинет для граждан на самом деле является просто разделом в основном электронном кабинете налогоплательщика (да, ГФС запустила электронный кабинет в электронном кабинете). Новым сервисом этот Е-кабинет для граждан не назовешь, учитывая, что разработчики просто собрали в одном месте все доступные электронные услуги для обычных граждан. К слову, вот полный список возможностей, которые на данный момент предлагает Е-кабинет для граждан:

доступ к данным открытых реестров и данным объектов налогообложения (движимое и недвижимое имущество, сведения о которых поступают в ГФС из соответствующих реестров других государственных органов);

доступ к сформированным налоговым уведомлениям — решениям, содержащим данные о суммах начисленных налоговых обязательств по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, транспортному налога и налогу на землю;

решениям, содержащим данные о суммах начисленных налоговых обязательств по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, транспортному налога и налогу на землю; возможность подачи декларации об имущественном состоянии и доходах;

получения сведений о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов из Государственного реестра физических лиц — плательщиков налогов.

Безусловно, хорошо, что все эти возможности теперь собраны в одном разделе, а не разбросаны по всему кабинету. Но разочаровывает то, что этот Е-кабинет для граждан, несмотря на позиционирование, сделан частью закрытой функциональности сервиса. То есть, воспользоваться этим кабинетом и предоставляемыми возможностями можно только предварительно авторизовавшись в сервисе с помощью ЭЦП, выданного аккредитованным ГФС центром сертификации ключей. То есть, все как и раньше. Никакого другого способа идентификации личности для обычных граждан, на которых рассчитан этот сервис, не предусмотрено, что существенно ограничивает его доступность. Еще одна явная недоработка — отсутствие возможности для физических лиц оплатить налоги, сборы, платежи прямо в новом Е-кабинете, для этого придется перейти в общий раздел «Стан розрахунків з бюджетом». Для удобства, раз уже был создан отдельный кабинет, можно было продублировать функциональность, связанную с уплатой налогов. С учетом этого, непонятно, зачем нужен этот кабинет.

Источник: ГФС