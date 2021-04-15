Gigabyte анонсировала три игровых 4K-монитора с большой диагональю и портами HDMI 2.1

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Компания Gigabyte подготовила к выпуску три новых игровых монитора с поддержкой разрешения 4K. Все они являются частью бренда Aorus и получили достаточно крупные размеры, что делает их сходными с телевизорами. Устройства предлагаются в виде моделей с диагональю экрана 32, 43 и 48 дюймов. Они предназначены для применения в «вашем игровом пространстве или гостиной».

48-дюймовый игровой монитор Gigabyte Aorus FO48U оснащён OLED панелью с частотой обновления 120 Гц. Две другие версии – Gigabyte Aorus FI32U (32 дюйма) и Gigabyte Aorus FV43U (43 дюйма) – поддерживают более высокую частоту обновления 144 Гц, но лишились OLED панели. В случае FV43U заявлено время отклика матрицы на уровне 1 мс, а для FI32U – и вовсе 0,5 мс. Все три новинки оснащены портами подключения HDMI 2.1 и сертифицированы VESA HDR 1000.

Пока что компания Gigabyte не предоставила информации о сроках начала продаж и рекомендованных розничных ценах новых игровых мониторов серии Aorus.

Источник: The Verge