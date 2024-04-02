Глава EPAM назвал «критический» для бизнеса процент мобилизованных

Глава EPAM Украина Степан Митиш считает, что для компании станет критической цифра в более 10-15% мобилизованных.

Сейчас же компания уже мобилизовала более 300 человек. Это примерно 4% военнообязанных.

Об этом он рассказанный в интервью NV.

«В этом случае клиенты почувствуют, что из проектов незапланированно будут забирать ключевых людей и могут переносить проекты в другие страны», — заявил он.

При рынок труда

По мнению Степана Митиша, сейчас на одно рабочее место претендуют 10-15 человек.

«Сейчас это рынок работодателя. Этого не было очень долгое время. Это означает, что у нас есть возможность выбирать лучшего кандидата. Сейчас на одно рабочее место претендуют 10-15 потенциальных работников. Это сильно повлияло на молодых специалистов, так называемых junior и middle. Им сейчас, к сожалению, гораздо труднее найти работу. Они соглашаются на меньшие зарплаты — на 10-20% меньше, чем до войны», — отметил он.

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При этом зарплаты опытных специалистов остаются достаточно высокими, ведь экспертов всегда не хватает.

Основными же конкурентами украинских айтишников являются разработчики из Индии.

Перспективы же на 2024 год остаются неопределенными.

«Если украинский ІТ-рынок в 2024 году не вырастет, но и не упадет, то это уже будет хорошим сигналом. Потому что мы падали весь 2023 год. Сейчас для перелома нам нужно пусть небольшой, но постоянный рост где-то со второго квартала», — резюмировал Степан Митиш.

Отметим, недавно Верховная Рада отказалась от идеи автоматического бронирования военнообязанных, которые получают зарплату 35 тыс. грн и платят налоги.