Google больше не заставляет выбирать между TPU и NVIDIA: названа дата выхода нового Vera Rubin NVL72

На конференции Google Cloud Next ’26 в Лас-Вегасе компания подтвердила: во второй половине 2026 года Google Cloud станет первым облачным провайдером, который предложит клиентам доступ к NVIDIA Vera Rubin NVL72 — устойчивому ИИ-суперкомпьютеру нового поколения.

Системы будут интегрированы в архитектуру AI Hypercomputer и доступны через новую линейку инстансов A4 Ultra. Предварительный доступ открывается в регионах us-central1 и europe-west4 со второго квартала 2026 года.

Vera Rubin NVL72 — флагманская конфигурация новой платформы NVIDIA Rubin, официально представленной на CES 2026 в Лас-Вегасе. Стойка объединяет 72 GPU Rubin и 36 процессоров Vera CPU, связанных между собой межсоединением NVLink 6 шестого поколения с общей пропускной способностью 260 ТБ/с — по утверждению NVIDIA, это больше, чем совокупная пропускная способность всего публичного интернета. Каждый GPU Rubin построен на 336 миллиардах транзисторов и обеспечивает до 50 петафлопов инференса в формате NVFP4 — в пять раз больше, чем Blackwell. Общий объем памяти HBM4 в стойке — 20,7 ТБ.

Ключевое преимущество новой платформы — резкое снижение стоимости инференса. NVIDIA заявляет о 10-кратное снижение стоимости токена по сравнению с с Blackwell и вчетверо меньшее количество GPU для тренировки моделей типа Mixture-of-Experts той же мощности. Кроме того, стойка полностью безвентиляторная, бескабельная и охлаждается исключительно жидкостью — время сборки сократилось с двух часов в Blackwell до пяти минут. Уже в первом квартале 2026 года NVIDIA подтвердила, что Vera Rubin находится в полном производстве.

«Мы позиционируем этот шаг как стратегический отход от исключительной ставки на собственные TPU: платформа AI Hypercomputer теперь предлагает гетерогенную инфраструктуру — TPU 8-го поколения для JAX-нативных нагрузок и Vera Rubin NVL72 для крупномасштабной тренировки в экосистеме CUDA», — пишет Google.

Доступ к Vera Rubin во второй половине 2026 года также планируют AWS, Microsoft Azure и Oracle Cloud, однако Google стала первым из крупных провайдеров, кто официально подтвердил интеграцию платформы в собственную ИИ-архитектуру — AI Hypercomputer.

Как мы писали ранее, Google уже анонсировала восьмое поколение собственных TPU — два отдельных чипа TPU 8t и TPU 8i, обеспечивающих до 80% лучшую производительность на доллар в сфере инференса по сравнению с предыдущим поколением. Появление Vera Rubin NVL72 в портфолио Google Cloud означает, что компания больше не заставляет клиентов выбирать между собственной и NVIDIA-архитектурой — обе будут доступны в рамках единой платформы.

Комментарий эксперта Cloudfresh, участника Google Cloud Next 2026:

Анонс сотрудничества NVIDIA и Google Cloud стал подтверждением важной тенденции. Интеграция архитектуры Vera Rubin NVL72 в экосистему Google Cloud завершает переход к гетерогенным вычислениям, где технологии объединяются для решения конкретных задач. Тот же принцип мы видим и на уровне продуктов, ведь наибольшую ценность создают не отдельные инструменты, а то, как они работают в синергии. На Google Cloud Next мы в очередной раз убедились в силе этой экосистемы. Особенно приятно видеть среди победителей награды «Партнер года» 2026 наших ключевых партнеров — Asana, GitLab и JumpCloud. Для Cloudfresh это важный показатель, ведь такие интеграции, как Asana с Gemini Enterprise, GitLab с Google Cloud или JumpCloud с Google Workspace, стали фундаментом для построения эффективных процессов. Мы гордимся тем, что работаем вместе с лучшими партнерами года. Для нас важно, как их решения усиливают друг друга и создают реальное преимущество для бизнеса наших клиентов. Мария Ткачук

CMO в Cloudfresh 🌥️

Источник: Google Cloud

