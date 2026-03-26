26.03.2026

Android с Chrome является самой быстрой мобильной платформой для просмотра веба, – бенчмарки Google

Шадрін Андрій

Android із Chrome є найшвидшою мобільною платформою для перегляду вебу, – бенчмарки Google

Google сообщила сегодня, что Android и Chrome установили «новые рекорды производительности» в мобильном просмотре веба. Компания опирается в частности на бенчмарки Speedometer и LoadLine, чтобы обосновать заявление о «самой быстрой мобильной платформе для просмотра веба».


Google выделяет два аспекта оценки вебпродуктивности, начиная с чувствительности интерфейса. Speedometer (который выпустили Google, Apple и Mozilla) «имитирует реальные действия пользователя для измерения задержки взаимодействия» и используется всеми основными движками браузеров. Высокие показатели означают «более плавное и оживленное ощущение, когда вы нажимаете, прокручиваете или вводите текст на сайте».

«Хотя и синтетическая, нагрузка Speedometer отличается высокой стабильностью и построена с использованием актуальных современных вебфреймворков, таких как React, Angular или jQuery, и включает приложения со списками задач, текстовые редакторы, рендеринг диаграмм и макет новостного портала», — отмечается относительно Speedometer.

В то же время LoadLine измеряет полную загрузку страницы — «насколько быстро страница появляется после нажатия ссылки». Этот бенчмарк разработали команды Chrome и Android вместе с партнерами-производителями чипов и OEM-производителями; он «имитирует полный процесс загрузки сайта».

«В отличие от традиционных бенчмарков, которые часто сосредоточены на синтетических задачах, LoadLine использует записанные стабильные версии выбранных реальных сайтов. Это включает простые и более сложные сайты с различными характеристиками, отражающие важнейшие типы мобильного веб-контента: магазины, поиск и новостные порталы», — говорится о LoadLine.

Google обнаружила, что «флагманские телефоны на Android набирают до 47% больше баллов, чем конкуренты не на Android» (читай: iOS). Тесты проводились на трех неназванных флагманских Android-телефонах по сравнению с «конкурирующей мобильной платформой». Такой «уровень чувствительности, ранее невиданный на мобильных устройствах» достигается благодаря «глубокой вертикальной интеграции между аппаратным обеспечением, ОС Android и движком Chrome».


Последнее касается как браузера Chrome для Android, так и WebView, которым пользуются более 90% приложений Android. Настройка всего стека является «критически важной для эффективного использования аппаратного обеспечения«, и Google оптимизирует Chrome и политики планировщика ядра в сотрудничестве с производителями чипов и OEM-партнерами.

«Мы поощряли наших партнеров Android оценивать и настраивать свои устройства в соответствии с показателями Speedometer и LoadLine. Конечный результат — некоторые флагманские телефоны Android улучшили свои показатели Speedometer и LoadLine на 20-60% год к году по сравнению с соответствующими предыдущими моделями. Это означает загрузки страниц на 4-6% быстрее и «взаимодействия в верхнем перцентиле на 6-9% быстрее», — говорят в Google.

В общем, путь к нынешним рекордам начался еще в 2023 году — с тех пор показатели Speedometer на Android претерпели разительных изменений. В частности, загрузка документа Google Docs на Pixel Tablet тогда занимала более 50% больше времени, чем сегодня. На многих устройствах результаты выросли более чем вдвое.

Ключевым фактором стали три направления оптимизаций: отдельная высокопроизводительная сборка Chrome для премиум-устройств Android, улучшения движка JavaScript V8 (в частности новые компиляторы Sparkplug и Maglev), а также усовершенствования движка рендеринга Blink — в частности оптимизированный парсер HTML.

Данные: 9to5google

Отдельно выделяется вклад аппаратного обеспечения: благодаря сочетанию оптимизированных политик планирования с улучшенной производительностью чипа, новейшая мобильная платформа на Snapdragon 8 Elite показала улучшение в Speedometer 3.0 на 60-80% по сравнению с предшественником. Примечательно, что Google намеренно не раскрывает названия конкретных тестируемых Android-устройств и конкурента — в публикации фигурируют только «три флагманских Android-телефона» против «конкурирующей мобильной платформы», которой, очевидно, является iOS.

Прискорить Android-смартфони: Google готує нову функцію AutoFDO

Источник: 9to5google

Google "лениво" анонсировала Pixel 10a: есть цвета и дата
В Snapseed на iOS добавили камеру с ручным управлением и ретро-фильтры
Google Project Genie обвалил акции видеоигровых компаний: это ИИ, создающий 3D-миры
Искусственного интеллекта мало не бывает: Google максимально расширяет ИИ-функции в Workspace и Drive
Google Meet получил "живой" перевод в приложениях на Android и iOS
ИИ повсюду: Google полностью интегрирует Gemini в устройства Apple
Fortnite возвращается в Google Play: Epic выиграла суд против Google
Украинцы запустили бесплатное расширение "Шрифторіз" для поиска и замены российских шрифтов
Ledger обнаружила уязвимость в Android, которая позволяет похитить seed-фразу криптокошелька за секунды
В YouTube Music "сломалась" подписка Premium: люди платят деньги, а реклама не исчезает
Установить APK на Android станет сложнее: Google усиливает защиту
Google требует от работников, недовольных ИИ, добровольного увольнения
Google подтвердила баг Pixel с записанными сообщениями, слышимыми на другой стороне, но не для всех аппаратов
Три феноменальные AAA-игры для консолей и ПК, в которые также можно сыграть на Android
Новый искусственный интеллект Google с нуля создал рабочую копию Windows 11 с нуля
Waymo снова глючит: роботакси заблокировало скорую, которая направлялась на место массовой стрельбы
Будет отвечать Google: бред Gemini довел 36-летнего мужчину до самоубийства
YouTube борется с ботами, раздражая зрителей: навязчивые CAPTCHA блокируют доступ к видео
Google Play Store будет обозначать приложения, которые слишком быстро "сажают" батарею
Восстание гаджетов: устройства Google Home массово "уходят" от своих хозяев
Google Maps следит за вами больше, чем вы думаете: как от этого избавиться
