NVIDIA представила Vera Rubin — архитектуру графических процессоров нового поколения

На Computex 2024 NVIDIA объявила о новой архитектуре графических процессоров Vera Rubin. То, что началось как доклад об искусственном интеллекте, изменилось, когда NVIDIA рассказала об обновлении архитектуры чипов центров обработки данных.

Новой архитектура NVIDIA будет использовать более новую память HBM4. Компания объявила, что графический процессор Rubin получит 8 стеков памяти HBM4, а позже планируется выпуск чипов Rubin Ultra с 12 стеками HBM4.

Кроме того, NVIDIA планирует представить преемника суперчипов Grace Hopper и Grace Blackwell в виде новой платы Vera Rubin с процессором Vera (VR200), которая объединяет GPU и CPU в суперчип. Пока NVIDIA не раскрыла много спецификаций и деталей, но известно, что платформа будет поддерживать новые соединения NVLink 6 со скоростью до 3600 ГБ/с, а сетевые соединения CX9 SuperNIC до 1600 Гбит/с.

NVIDIA также анонсировала чип Blackwell Ultra, он же графический процессор GB200 с поддержкой 12 стеков памяти HBM3E, что увеличит поддерживаемую память со 192 ГБ до 244 ГБ. О видеокартах на архитектуре Blackwell не сообщалось, предварительно ожидается, что B100 и B200 выйдут в этом году.

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NVIDIA объявила, что дебют Rubin планируется в начале 2026 года. Согласно новому одногодичному циклу NVIDIA, чипы Rubin Ultra появятся в 2027 году. О видеокартах для пользователей пока не говорилось.

Источники: VideoCardz, Tom`s Hardware, Hardwareluxx

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