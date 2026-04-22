Новость публикуется в партнерстве с ?

На конференции Google Cloud Next ’26 в Лас-Вегасе Google раскрыла детали одного из своих самых громких корпоративных кейсов: агенты Gemini Enterprise помогли NASA подготовить миссию Artemis II и обеспечить безопасность астронавтов. Об этом говорится в кейноутном выступлении генерального директора Google Cloud Томаса Куриана — именно Artemis II он привел как пример реального применения агентных технологий в критически важном контексте.

Artemis II — первый пилотируемый полет людей за пределы околоземной орбиты со времен миссии Apollo 17 в 1972 году. Как мы писали ранее, ракета SLS с кораблем Orion стартовала 1 апреля 2026 года из космического центра Кеннеди во Флориде. Четыре астронавта — Рид Вайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох от NASA и Джереми Хансен от Канадского космического агентства — в течение десяти дней совершили облет Луны и 10 апреля успешно приводнились у побережья Сан-Диего. Во время полета экипаж установил новый рекорд расстояния от Земли для человека — 252 756 миль, превысив показатель миссии Apollo 13 1970 года.

По словам Google, агенты на базе Gemini Enterprise использовались для подготовки к полету и обеспечения готовности к запуску. Платформа позволила автоматизировать анализ данных из тысяч бортовых сенсоров, мониторинг критических систем и поддержку принятия решений в режиме реального времени — задачи, которые традиционно требовали значительных человеческих ресурсов и времени.

Конкретные технические детали интеграции Google не раскрывает, однако позиционирует этот кейс как демонстрацию готовности агентных систем к работе в средах с самыми высокими требованиями к надежности. Это не первый случай, когда NASA обращается к облачным технологиям для поддержки миссий Artemis.

По данным NASA, все семнадцать национальных лабораторий Министерства энергетики США уже используют построенного на TPU «ИИ-соавтора» от Google для научных исследований — генерации и проверки гипотез. Artemis II стала первой миссией, где агентные инструменты применялись непосредственно в контуре подготовки пилотируемого полета. Миссия Artemis II является частью масштабной программы возвращения человека на Луну. Высадка на лунную поверхность запланирована на миссию Artemis IV в 2028 году. Украина является одним из девяти подписантов соглашений Artemis и рассматривается как технический партнер программы — об этом мы также писали ранее.

Комментарий эксперта Cloudfresh, участника Google Cloud Next 2026:

Всегда здорово видеть, как технологии переходят из теории в реальные космические сценарии. Успех Artemis II стал отличным примером того, как мы переходим от чат-ботов к Agentic Workflows в системах, где надежность должна быть безупречной. Здесь решающую роль играет Long Context Window, ведь Gemini Enterprise анализирует потоки телеметрии в реальном времени как единую картину. Мы в Cloudfresh уже более года масштабируем агентов с клиентами для командной работы и различных бизнес-кейсов. Миссия Artemis II лишь подтверждает, что agentic AI уже стал рабочим инструментом, а не просто экспериментом. Инфраструктура Google Cloud полностью готова к сложным инженерным процессам подобного масштаба. Дмитрий Иржицкий

COO & CTO в Cloudfresh 🌥️

Источник: Google Cloud Next ’26



