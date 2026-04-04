Полярные сияния из космоса: Artemis II засняла Землю на пути к Луне

Вчера миссия Artemis II вышла за пределы орбиты Земли. Капсула Orion с названием Integrity включила главный двигатель на 6 минут и выполнила ключевой маневр для изменения траектории движения к Луне.





Фото Земли от Artemis II

В NASA отметили, что это первый полет с людьми за пределы околоземной орбиты со времен миссии Apollo 17 в 1972 году. По словам доктора Лори Глейз, «сегодня, впервые с 1972 года, люди покинули орбиту Земли». Командир миссии Рид Вайзман назвал «впечатляющим» момент, когда он увидел «всю планету от полюса до полюса».

После удаления от Земли экипаж смог сделать новые снимки планеты, и они выглядят довольно эффектно. Агентство NASA поделилось некоторыми из них.





Первый кадр показывает Землю сквозь иллюминатор Orion после маневра перехода на траекторию к Луне. Снимок сделал Рид Вайзман сразу после разгона корабля.

Второе фото передает полный вид планеты из космоса. Если присмотреться, видно сразу два полярных сияния — в верхней правой и нижней левой частях. Также заметно слабое свечение зодиакального света внизу справа, когда Земля частично закрывает Солнце. В то время корабль находился на расстоянии около 170 тыс. км от Земли.

Миссия Артемида II

Миссия Artemis II стартовала 1 апреля после задержек из-за утечки водорода и проблемы с гелием. Это первый пилотируемый полет программы Artemis и первый выход человечества за пределы низкой околоземной орбиты после завершения программы Apollo.

Миссия продлится 10 дней. На борту космического корабля Orion находятся астронавты Рид Вайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хансен (Канада). По плану миссии, 6 апреля экипаж пролетит мимо обратной стороны Луны и сделает новые снимки.

После запуска возникли мелкие технические трудности: проблема с туалетом на борту и сбои в работе Microsoft Surface Pro. Экипаж быстро справился с ними и на выполнение миссии это не повлияло.

Этот полет — тест для будущих миссий. Посадка на Луну не запланирована. Ее перенесли на Artemis IV, которую сейчас ожидают в 2028 году.

Источник: engadget