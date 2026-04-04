Полярные сияния из космоса: Artemis II засняла Землю на пути к Луне

Вадим Карпусь

Полярні сяйва з космосу: Artemis II зняла Землю на шляху до Місяця

Вчера миссия Artemis II вышла за пределы орбиты Земли. Капсула Orion с названием Integrity включила главный двигатель на 6 минут и выполнила ключевой маневр для изменения траектории движения к Луне.


Фото Земли от Artemis II

В NASA отметили, что это первый полет с людьми за пределы околоземной орбиты со времен миссии Apollo 17 в 1972 году. По словам доктора Лори Глейз, «сегодня, впервые с 1972 года, люди покинули орбиту Земли». Командир миссии Рид Вайзман назвал «впечатляющим» момент, когда он увидел «всю планету от полюса до полюса».

После удаления от Земли экипаж смог сделать новые снимки планеты, и они выглядят довольно эффектно. Агентство NASA поделилось некоторыми из них.


Первый кадр показывает Землю сквозь иллюминатор Orion после маневра перехода на траекторию к Луне. Снимок сделал Рид Вайзман сразу после разгона корабля.

Второе фото передает полный вид планеты из космоса. Если присмотреться, видно сразу два полярных сияния — в верхней правой и нижней левой частях. Также заметно слабое свечение зодиакального света внизу справа, когда Земля частично закрывает Солнце. В то время корабль находился на расстоянии около 170 тыс. км от Земли.

Миссия Артемида II

Миссия Artemis II стартовала 1 апреля после задержек из-за утечки водорода и проблемы с гелием. Это первый пилотируемый полет программы Artemis и первый выход человечества за пределы низкой околоземной орбиты после завершения программы Apollo.

Миссия продлится 10 дней. На борту космического корабля Orion находятся астронавты Рид Вайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хансен (Канада). По плану миссии, 6 апреля экипаж пролетит мимо обратной стороны Луны и сделает новые снимки.

Від застарілої інституції до data-product компанії: як будували Держстат 2.0
После запуска возникли мелкие технические трудности: проблема с туалетом на борту и сбои в работе Microsoft Surface Pro. Экипаж быстро справился с ними и на выполнение миссии это не повлияло.

Этот полет — тест для будущих миссий. Посадка на Луну не запланирована. Ее перенесли на Artemis IV, которую сейчас ожидают в 2028 году.

«12 раз в год, начиная с 2027-го»: NASA хочет сделать посадки на Луну регулярными

Источник: engadget

NASA меняет программу Artemis: возвращение астронавтов на Луну снова под вопросом
"Хьюстон, у нас Microsoft Surface Pro не работает": произошел сбой планшета на борту Artemis II
МКС не сведут с орбиты в 2030 году: в США предлагают обновленный план
Астрономы-любители перехватили сигнал Voyager 1 с расстояния в 25 млрд км
"12 раз в год, начиная с 2027-го": NASA хочет сделать посадки на Луну регулярными
Астронавт наконец рассказал о первой медицинской эвакуации NASA: что именно произошло в январе
Юпитер похудел, а ты — нет: размеры планеты меньше, чем считали последние 50 лет
NASA позволит астронавтам взять iPhone на Луну
ПВО для астероидов: удар аппарата NASA DART изменил орбиту системы Дидимос
Онлайн-трансляция NASA первого за 50 лет полета людей к Луне
NASA отправит первую в мире ядерную миссию на Марс до 2028 года
Впервые в космосе: марсоход Perseverance проехал 400 метров под управлением ИИ
Спустя 60 лет ИИ обнаружил на Луне следы пропавшего советского модуля
Первая пилотируемая миссия к Луне за 50 лет: NASA готовит запуск Artemis II
Хьюстон, у нас проблема: у астронавтов миссии Artemis II сломался туалет
