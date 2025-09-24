Новости Наука и космос 24.09.2025 comment views icon

"Мы возвращаемся на Луну впервые за 50 лет": NASA анонсировала миссию Artemis 2 с экипажем на февраль 2026 года

Амбициозная миссия NASA по возвращению астронавтов на Луну впервые с 1972-го может стартовать уже 5 февраля 2026 года, если все пойдет по плану.

«Мы все получили место в первом ряду истории: мы возвращаемся на Луну впервые за более чем 50 лет», — заявила 23 сентября на пресс-конференции Лакиша Хокинс, и.о. администратора NASA по разработке исследовательских систем.

Космическое агентство отводит на запуск миссии примерно по пять дней в феврале, марте и апреле. Самая ранняя дата приходится на 5 февраля, последняя возможная — на 26 апреля.

«Хотим подчеркнуть, что безопасность является нашим приоритетом», — сказала Хокинс. «И поэтому, пока мы работаем над подготовкой, завершая сборку ракеты, мы продолжаем оценивать, чтобы убедиться, что сделаем все безопасно».

Artemis 2 станет первой пилотируемой миссией в рамках программы Artemis, продлится 10 дней и будет включать полет корабля Orion с экипажем к Луне и его возвращение на Землю. Запуск корабля будет осуществляться с помощью мегаракеты Space Launch System (SLS).

SLS — сверхтяжелая двухступенчатая ракета-носитель, разрабатываемая космическим агентством NASA с 2011 года вместо нереализованной Ares V, отмененной вместе с программой Constellation. Она предназначена для вывода полезной нагрузки и пилотируемых экспедиций за пределы околоземной орбиты. Дизайн ракеты утвердили еще в 2014 году и сначала первый тестовый запуск планировали осуществить еще в 2016 году, но сроки неоднократно менялись из-за неэффективного управления, нехватки финансирования и многочисленных технических трудностей. Проект SLS оказался гораздо дороже, чем планировалось — разработка ракеты стоила американским налогоплательщикам ошеломляющих $11 миллиардов, а стоимость одного запуска Orion на SLS составляет аж $4,1 миллиарда (из них $2,2 млрд — сама ракета, еще $0,57 — необходимые наземные расходы, а остальное — стоимость американских и европейских компонентов корабля Orion).

В состав экипажа войдут четыре астронавта: три из NASA — командир миссии Рейд Вайзман, пилот Виктор Гловер, астронавт Кристина Кох; а также астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен.

«Они будутся находится по меньшей мере в 9260 км над Луной, что намного выше, чем в предыдущих миссиях», — объясняет Джефф Радиган из Космического центра им. Линдона Джонсона (JSC), который будет руководить полетом Artemis 2 с Земли.

Астронавты миссии Artemis 2

Artemis 2 следует за первым испытательным полетом Artemis 1, который запустил Orion на лунную орбиту в ноябре 2022 года и успешно вернул его на Землю примерно через 4 недели. Ожидалось, что следующая миссия стартует в этом году, но NASA перенесла ее после того, как дальнейшие исследования выявили, что тепловой экран космического корабля обуглился сильнее, чем ожидалось, во время вхождения в атмосферу Земли.

Ракета SLS

При возвращении в атмосферу абляционный материал разлагается и выделяет газы, которые должны были рассеиваться через пористый тепловой экран. Однако во время миссии Artemis 1 газы накапливались быстрее, чем ожидалось, и это давление отрывало куски теплового экрана. После изучения и тестирования проблемы инженеры NASA решили, что если они изменят траекторию возвращения корабля, то смогут создать среду, в которой газы не будут накапливаться так сильно.

«Мы провели ряд тестов, и они подтвердили наше понимание того, что происходило с покрытием», — говорит Рик Хенфлинг из JSC, ведущий директор полета Artemis 2. «Поэтому траектория Artemis 2 не будет воспроизводить ту температурную среду, которая способствовала повышенному образованию газов».

Дополнительно команда NASA решила проблемы с утечками водорода, которые задержали запуск Artemis 1 (ракета взлетела с третьей попытки): были внесены модификации на стартовой площадке и скорректирован процесс заправки.

Ракета SLS для Artemis 2, построенная Boeing, находится «на последних этапах сборки» в одном из зданий Космического центра Кеннеди NASA во Флориде. К ней присоединены твердотопливные ракетные ускорители Northrop Grumman, а в «ближайшие» недели добавят капсулу Orion и ее адаптер. NASA ожидает продемонстрировать полностью готовую ракету в октябре.

«Испытательный полет не имеет одной единственной цели; их много», — говорит Радиган. «Чтобы назвать эту миссию полностью успешной, нам нужно пролететь мимо Луны, безопасно доставить экипаж домой и встретить его с распростертыми объятиями».

Астронавты Artemis 2 посещают команду запуска миссии в Космическом центре Кеннеди NASA во Флориде.

Контекст и планы

Директиву, ознаменовавшую возвращение к программе по освоению Луны, подписал 11 декабря 2017 года Дональд Трамп. С тех пор NASA запустила множество инициатив, нацеленных на достижение ключевых целей и реализацию амбициозной лунной программы. На сегодня в соглашениях Artemis участвуют десять стран, в том числе и Украина.

В конце концов посадить людей на Луну, чего не происходило со времен миссии Аполлон-17 в 1972 году должна миссия Artemis III. Согласно предварительным планам, два из четырех астронавтов (и женщина в их числе), которые отправятся к Луне на корабле Orion, должны пересесть на Starship и высадиться в районе южного полюса Луны для выполнения научной программы, рассчитанной на шесть с лишним земных дней. После выполнения задач они вернутся на Orion и отправятся на Землю.

Artemis также предусматривает строительство на окололунной орбите космической станции Lunar Gateway, к которой будут стыковаться лунные посадочные модули, уже разрабатываемые частными компаниями. Совместное заявление о создании станции в конце 2017 года подписали NASA и роскосмос, однако в январе 2021 года россию исключили из состава экспертной группы проекта. Параллельно космическое агентство занимается разработкой «луномобилей»скафандров и других технологий, которые будут использоваться во время высадки и работы людей на Луне.

Источник: Space, Arstechnica

