Google Drive for Desktop заменит приложения Backup & Sync и Drive File Stream





Google рассказала о некоторых изменениях, которые коснутся ее приложений для облачного хранилища на PC. На данный момент компания предлагает два решения для пользователей Google Drive: Drive File Stream, которое предназначено для бизнес-клиентов, и Backup & Sync для личного использования.

Позже в этом году эти два клиента будут объединены в новое приложение Google Drive for Desktop. Как отмечает компания, для пользователей Drive File Stream ничего не изменится, кроме названия — функциональность останется прежней. Google уже переименовала Drive File Stream в Google Drive for Desktop в новой версии приложения (v.45). А вот пользователям Backup & Sync надо будет перебраться на новый клиент, когда он станет доступен. Бета-версию обещают выпустить в ближайшее время.

Google заверяет, что унифицированное решение должно уменьшить путаницу пользователей касательно того, какое приложение для синхронизации данных с облаком использовать. Кроме того, это должно упростить работу администраторам по управлению IT-отделами.

Источник: Macrumors