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Google Maps подскажет менее душные районы для прогулок или эвакуации из зоны пожаров

Google Maps подскажет менее душные районы для прогулок или эвакуации из зоны пожаров

Разработчики мобильного приложения Google Maps для iOS и Android добавили новый слой Air Quality, который позволяет отследить районы с более или менее качественным воздухом. Таким образом теперь можно составить идеальный маршрут для пешей или велопрогулки, избежав зон со смогом и другими загрязнениями.

Нововведение запущено как раз к сезону лесных пожаров, которые зачастую отрезают привычные пути эвакуации для жителей США. В таком случае приложение может буквально спасти жизнь, подсказав дороги, которые еще не окутаны дымом.

Качество воздуха Air Quality Index (AQI) отслеживается с помощью сети специальных датчиков от государственных агентств США (например, EPA — U.S. Environmental Protection Agency, Агентство по охране окружающей среды США) и частных компаний (например, сеть PurpleAir или же Breezometer). Выбрав конкретный датчик на карте, можно увидеть более подробную информацию о типе загрязнения, его вреде для здоровья и времени последнего замера.

Источник: The Verge


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