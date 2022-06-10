Google Maps подскажет менее душные районы для прогулок или эвакуации из зоны пожаров

Разработчики мобильного приложения Google Maps для iOS и Android добавили новый слой Air Quality, который позволяет отследить районы с более или менее качественным воздухом. Таким образом теперь можно составить идеальный маршрут для пешей или велопрогулки, избежав зон со смогом и другими загрязнениями.

Нововведение запущено как раз к сезону лесных пожаров, которые зачастую отрезают привычные пути эвакуации для жителей США. В таком случае приложение может буквально спасти жизнь, подсказав дороги, которые еще не окутаны дымом.

Качество воздуха Air Quality Index (AQI) отслеживается с помощью сети специальных датчиков от государственных агентств США (например, EPA — U.S. Environmental Protection Agency, Агентство по охране окружающей среды США) и частных компаний (например, сеть PurpleAir или же Breezometer). Выбрав конкретный датчик на карте, можно увидеть более подробную информацию о типе загрязнения, его вреде для здоровья и времени последнего замера.

Источник: The Verge