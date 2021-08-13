Google тестирует подборки музыки, подкастов и новостей в Android Auto





Автомобильные мультимедийные системы спроектированы таким образом, чтобы у водителя всегда был под рукой доступ к необходимым функциям и ему приходилось меньше отвлекаться во время вождения. Google продолжает совершенствовать Android Auto, соответствуя этому принципу, и приступила к тестированию новой функциональности под названием Media Picks.

Один из пользователей Reddit на днях обнаружил дополнительную кнопку в нижней части интерфейса Android Auto. Именно она и вызывает меню Media Picks, которое предлагает подборки музыки, подкастов и новостей на основе предпочтений пользователя. Интерфейс выполнен в виде крупных карточек, которые можно горизонтально пролистывать. Так что меньше шансов нажать случайно куда-то не туда.

Контент предлагается из приложений, которые установлены на смартфоне. Судя по отзывам пользователей, у которых появилось меню Media Picks, пока что нет возможности убрать данную кнопку или же отфильтровать содержимое.

По-видимому, Google тестирует Media Picks среди небольшого количества пользователей, ведь обновление происходит со стороны сервера. В целом, идея видится неплохой, так как водитель всего в пару кликов может запустить подборку музыки или новостей и продолжать быть сфокусированным на дороге.

Источник: Android Police