Google запустила Gemini Enterprise Agent Platform, единую платформу для корпоративных ИИ-агентов

На конференции Google Cloud Next ’26 в Лас-Вегасе компания Google объявила о запуске Gemini Enterprise Agent Platform — комплексной платформы для построения, масштабирования, управления и оптимизации корпоративных ИИ-агентов.

Фактически это эволюция Vertex AI: все сервисы и дальнейшее развитие платформы теперь сосредоточены исключительно в Agent Platform, а не в отдельном продукте. Платформа построена вокруг четырех ключевых столпов.

Разработка — через низкокодовый визуальный интерфейс Agent Studio или полноценный код с обновленным Agent Development Kit (ADK). Масштабирование — благодаря переработанному Agent Runtime с запуском агентов за доли секунды и поддержкой долговременных агентов, которые могут автономно работать в течение дней. Управление — через Agent Identity (уникальный криптографический идентификатор для каждого агента), Agent Registry и Agent Gateway, которые вместе обеспечивают централизованный контроль, отслеживаемость и защиту от атак вроде prompt injection. Оптимизация — с помощью Agent Simulation, Agent Evaluation и Agent Observability, дающих полную картину работы агентов в реальном времени.

Через Model Garden платформа предоставляет доступ к более чем 200 моделям. Среди них — собственные Gemini 3.1 Pro, Gemini 3.1 Flash Image (Nano Banana 2) и Lyria 3, открытые модели Gemma 4, а также сторонние решения: Claude Opus, Sonnet и Haiku от Anthropic, и только что добавленный Claude Opus 4.7. Кроме того, Agent Platform поддерживает протокол Model Context Protocol (MCP), что позволяет подключать агентов к любым MCP-серверам, а все сервисы Google Cloud теперь сами доступны как MCP-инструменты. Среди компаний, которые уже используют платформу, — Comcast, L’Oréal, PayPal, Bosch, KPMG, WPP, NASA и десятки других.

По словам Google, в первом квартале 2026 года количество платных активных пользователей Gemini Enterprise выросло на 40% по сравнению с предыдущим кварталом, а более 330 клиентов Google Cloud обработали за последний год более триллиона токенов каждый. Стоит отметить, что Gemini Enterprise Agent Platform объединила под одной крышей несколько ранее разрозненных продуктов: Vertex AI и Google Agentspace. Как мы писали ранее, именно в Vertex AI и Gemini Enterprise развертывали предыдущие версии моделей Google — в частности Gemini 3.1 Pro, который в феврале 2026 года превзошел конкурентов в 12 бенчмарках. По данным Google Cloud, новые агентские инструменты уже позволяют GE Appliances поддерживать более 800 развернутых агентов в производстве, логистике и цепочке поставок, Macquarie Bank — вернуть более 100 000 часов команды, а KPMG достигла 90% уровня принятия Gemini Enterprise среди своих сотрудников уже в первый месяц.

Комментарий эксперта Cloudfresh, участника Google Cloud Next 2026:

Запуск Gemini Enterprise Agent Platform — это фундаментальный переход от model-centric к agent-first архитектуре. С инженерной точки зрения, ключевым обновлением является уровень Build: инструменты ADK и Agents CLI переносят разработку агентов в плоскость полноценного программирования, где сложная логика определяется кодом, а не только качеством подсказок. Внедрение таких сервисов, как Agent Memory Bank, Sandbox и Sessions, устраняет разрыв между демо-версией и производственной средой — добавляя агентам изоляцию и долговременную память. Не менее важные изменения происходят на уровне Govern и Optimize. Agent Gateway и Registry делают агентов управляемыми и безопасными активами с централизованным контролем, а Evaluation и Observability дают возможность реально измерять качество и отслеживать поведение агентов в сложных системах. В Cloudfresh мы уже видим этот переход: самый большой вызов сегодня — не создать агента, а сделать его управляемым, безопасным и масштабируемым в реальном бизнесе. И именно появление такого уровня платформы означает, что агентные архитектуры становятся новым стандартом. Андрианна Задорожная

GenAI-инженер в Cloudfresh 🌥️

Источник: Google Cloud Next ’26

