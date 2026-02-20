tradfi
Новости ИИ 20.02.2026 comment views icon

Google представила Gemini 3.1 Pro: 77% эффективности — вдвое лучше предыдущей версии

author avatar

Шадрін Андрій

Редакор та автор новин

Google представила Gemini 3.1 Pro: 77% ефективності — вдвічі краще за попередню версію

Google объявила о запуске Gemini 3.1 Pro — обновленной модели с улучшенным базовым интеллектом «для сложных задач». Релиз состоялся после масштабного апдейта режима Gemini 3 Deep Think и сфокусирован на усилении практического применения продвинутого мышления в науке, исследованиях, инженерии и ежедневной работе пользователей.


Еще в ноябре было представлено Gemini 3 Pro в режиме превью, а через месяц — Gemini 3 Flash. Теперь компания впервые применила инкремент .1 как среднецикловое обновление (ранее использовался формат .5; в частности 2.5 Pro анонсировали в марте и обновляли в мае до I/O). Версия 3.1 Pro получила «обновленный базовый интеллект», ранее дебютировавший в Gemini 3 Deep Think — специализированном режиме мышления, который недавно претерпел «большое обновление» для решения современных вызовов в науке, исследованиях и инженерии.

Google представила Gemini 3.1 Pro: 77% ефективності — вдвічі краще за попередню версію
Данные: Google

Deep Think разрабатывался в сотрудничестве с учеными и исследователями для работы с проблемами, которые часто не имеют четких ограничений или единого правильного ответа, а также базируются на неполных или «зашумленных» данных. Подход сочетает глубокие научные знания с прикладной инженерной пользой и ориентирован на практический результат, а не абстрактную теорию.

Обновление 3.1 Pro позиционируется как шаг вперед в базовом мышлении и как более умная и способная базовая модель для сложного решения проблем. На бенчмарке ARC-AGI-2, оценивающем способность работать с совершенно новыми логическими паттернами, модель продемонстрировала подтвержденный результат 77,1% — это более чем вдвое превышает показатель Gemini 3 Pro. Ранее Deep Think установил 84,6% на ARC-AGI-2 (подтверждено ARC Prize Foundation), 48,4% без инструментов на Humanity’s Last Exam достиг рейтинга Elo 3455 на Codeforces и показал уровень золотых медалей на Международной математической олимпиаде 2025 года.


Google представила Gemini 3.1 Pro: 77% ефективності — вдвічі краще за попередню версію
Данные: 9to5google.com

Практическое применение включает визуальное объяснение сложных тем, синтез данных в единое представление и поддержку творческих проектов. Модель ориентирована на задачи, где простого ответа недостаточно.

С 19 февраля 3.1 Pro разворачивается для разработчиков в режиме превью через Gemini API в Google AI Studio, Gemini CLI, агентскую платформу Google Antigravity и Android Studio для предприятий — в Vertex AI и Gemini Enterprise; для потребителей — через приложение Gemini и NotebookLM. В приложении установлены повышенные лимиты для пользователей планов Google AI Pro и Ultra, а в NotebookLM доступ предоставлен исключительно этим подписчикам. Релиз в статусе превью объясняется необходимостью валидации обновлений и дальнейшего развития, в частности в направлении амбициозных агентских рабочих процессов, перед полной всеобщей доступностью.

Gemini 3.0 разгадал 500-летнюю загадку Нюрнбергской хроники за 1 час и 2,5 цента

Спецпроекты
12 технологічних подарунків для геймера до Дня закоханих
Перша угода із нульовим ризиком: біржа Bitget запустила нову акцію. Ось її умови

Источник: 9to5google.com

Популярные новости

arrow left
arrow right
Разработчик удалил игру из Steam — новая девушка убедила его, что ИИ это зло
В бету Google Chrome добавили вертикальные вкладки: как включить?
Люди, которые "увлекаются" ИИ, первыми демонстрируют признаки выгорания
Google Pixel 10a: официальный рендер, цена и дата выхода
Новый ИИ обнаружил 25 неизвестных ранее магнитных материалов
Кандидат отправил на собеседование ИИ вместо себя, а на той стороне его ждал... ИИ-эйчар
Удаляйте: Nvidia советует "отменить" январский патч Windows 11, чтобы избежать артефактов и падения FPS в играх
По итогам года Grok 4.20 стал самым успешным ИИ-трейдером
К 2033 году OpenAI планирует потреблять энергии больше, чем Индия, — инсайд
Microsoft возвращает в Windows 11 подвижную панель задач
ASUS и GoPro создали ProArt PX13 — защищенный ИИ-ноутбук для создателей контента
В Android 17 добавили инструмент DeliQueue: он сделает интерфейс более "плавным"
Ученые официально признали новый вид психического расстройства: страх, что вас заменит ИИ
Nova Launcher возвращается с рекламой и дальнейшей поддержкой
Microsoft Copilot научился отправлять напоминания: только на смартфон и с вашего разрешения
Индустрия искусственного интеллекта скрывает $120 млрд долга за центры обработки данных
Google закрыла "хак" для просмотра YouTube без рекламы в фоновом режиме
Обновление Apple iOS 27 "Rave" очистит код и улучшит автономность
Искусственный интеллект потребляет больше энергии, чем майнинг, и “пьёт” больше воды, чем все люди, — исследование
Microsoft проигрывает рынок ИИ: Copilot имеет долю только 1%
Spotify добавил функцию About the Song, которая раскроет "всю правду" о треках
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить