Google представила Gemini 3.1 Pro: 77% эффективности — вдвое лучше предыдущей версии

Google объявила о запуске Gemini 3.1 Pro — обновленной модели с улучшенным базовым интеллектом «для сложных задач». Релиз состоялся после масштабного апдейта режима Gemini 3 Deep Think и сфокусирован на усилении практического применения продвинутого мышления в науке, исследованиях, инженерии и ежедневной работе пользователей.





Еще в ноябре было представлено Gemini 3 Pro в режиме превью, а через месяц — Gemini 3 Flash. Теперь компания впервые применила инкремент .1 как среднецикловое обновление (ранее использовался формат .5; в частности 2.5 Pro анонсировали в марте и обновляли в мае до I/O). Версия 3.1 Pro получила «обновленный базовый интеллект», ранее дебютировавший в Gemini 3 Deep Think — специализированном режиме мышления, который недавно претерпел «большое обновление» для решения современных вызовов в науке, исследованиях и инженерии.

Deep Think разрабатывался в сотрудничестве с учеными и исследователями для работы с проблемами, которые часто не имеют четких ограничений или единого правильного ответа, а также базируются на неполных или «зашумленных» данных. Подход сочетает глубокие научные знания с прикладной инженерной пользой и ориентирован на практический результат, а не абстрактную теорию.

Обновление 3.1 Pro позиционируется как шаг вперед в базовом мышлении и как более умная и способная базовая модель для сложного решения проблем. На бенчмарке ARC-AGI-2, оценивающем способность работать с совершенно новыми логическими паттернами, модель продемонстрировала подтвержденный результат 77,1% — это более чем вдвое превышает показатель Gemini 3 Pro. Ранее Deep Think установил 84,6% на ARC-AGI-2 (подтверждено ARC Prize Foundation), 48,4% без инструментов на Humanity’s Last Exam достиг рейтинга Elo 3455 на Codeforces и показал уровень золотых медалей на Международной математической олимпиаде 2025 года.





Практическое применение включает визуальное объяснение сложных тем, синтез данных в единое представление и поддержку творческих проектов. Модель ориентирована на задачи, где простого ответа недостаточно.

С 19 февраля 3.1 Pro разворачивается для разработчиков в режиме превью через Gemini API в Google AI Studio, Gemini CLI, агентскую платформу Google Antigravity и Android Studio для предприятий — в Vertex AI и Gemini Enterprise; для потребителей — через приложение Gemini и NotebookLM. В приложении установлены повышенные лимиты для пользователей планов Google AI Pro и Ultra, а в NotebookLM доступ предоставлен исключительно этим подписчикам. Релиз в статусе превью объясняется необходимостью валидации обновлений и дальнейшего развития, в частности в направлении амбициозных агентских рабочих процессов, перед полной всеобщей доступностью.

