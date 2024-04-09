Google наделила Gemini 1.5 Pro «ушами» и запустила конструктор ботов Vertex AI

Согласно объявлению на мероприятии Google Next, отныне Gemini 1.5 Pro будет слышать своих пользователей — на практике модель сможет реагировать на загруженные аудиофайлы или выводить информацию на основе звонков и видео без необходимости загрузки стенограммы.

Сама Gemini 1.5 Pro была впервые запущена в феврале и сейчас является самой мощной языковой моделью Google (по производительности превосходит Gemini Ultra). Несомненно, ее основной особенностью является объем контекста, который модель может обработать: от 128 000 до 1 миллиона токенов. Миллион токенов эквивалентен примерно 700 000 слов или примерно 30 000 строк кода — это примерно в четыре раза больше данных, чем обрабатывает флагманская модель Anthropic, Claude 3 и примерно в восемь раз больше, чем GPT-4 Turbo max от OpenAI.

Gemini 1.5 Pro будет доступна в предпросмотре на Vertex AI — новой платформе-конструкторе, где бизнес-клиенты Google смогут создавать собственных чат-ботов.

Модель генерации текста в изображения Imagen 2 также получила обновление — и теперь предлагает функции «inpainting» и «outpainting», которые позволят добавлять или удалять элементы из изображений. Все изображения, сгенерированные нейросетью, также могут получить отметку SynthID — невидимый водяной знак, который обозначает происхождение картинки.

Источник: The Verge, Techcrunch

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