Новости Military Tech 06.02.2024 в 08:30 comment views icon

Греция снова не дает С-300 Украине: представитель правительства назвал данные о поставках «фейковыми новостями»

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg

Андрей Русанов

Автор сайта ITC.ua

Греция снова не дает С-300 Украине: представитель правительства назвал данные о поставках «фейковыми новостями»

Партнер раздела Military Tech?

Греция не отправит в Украину ракеты в ЗРК С-300 — об этом заявил представитель правительства Греции Павлос Маринакис. В оригинале новости идет речь именно о ракетах, но, вероятно, это же касается и комплексов С-300.

«Должен быть предел фейковым новостям, особенно когда они связаны с интересами страны и ее международным имиджем. Такого нет, и я это категорически отрицаю. Не было даже намерения Греции рисковать защитой страны».

Вероятность того, что Греция может передать Украине ЗРК С-300, выросла на фоне переговоров страны с США. Якобы Греции предложили рассмотреть передачу Украине советской военной техники в обмен на самолеты F-35 и финансовую помощь в приобретении вооружений

Заявление Маринакиса касается якобы именно С-300ПМУ1, но на вооружении Греции также есть и другие средства противовоздушной обороны: ЗРК «Тор-М1», «Оса-М» и ЗУ-23-2 в количестве более 500 единиц – правда, некоторые из них уже установлены на БМП-1.

Кроме продажи истребителей, США предложили стране военно-транспортные самолеты, двигатели к патрульным самолетам и десятки БМП Bradley безвозмездно, также речь шла о продаже трех фрегатов.

Как усилят украинскую ПВО ЗРК С-300 из Греции

Источник: Parapolitika

Партнер раздела Military Tech?

Brave Inventors – национальная платформа изобретателей и изобретений военного времени. Здесь можно разместить свои военные изобретения, рассказать о разработках и прототипах, найти необходимое финансирование или ментора, а также получить больше возможностей для сотрудничества с производителями, предприятиями и бизнесами. Поддержать изобретения можно по ссылке.

Loading comments...

Новости партнеров

Накопичуєте та отримуєте 4% річних. Як «Збірка» від Sense Bank допомагає збирати гроші
Ви можете інвестувати в іспанську віллу та мати 17,1% річних. Внески – від €810
VARUS збільшив продажі на 150%. Як в цьому допомогла онлайн-оплата від Tranzzo

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить